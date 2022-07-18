Полеты, гонки и экстренные вызовы: как прошел первый поток профориентационного проекта для подростков «PROГероев»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве завершился первый поток летнего проекта «PROГероев», организованного специализированным центром занятости «Моя карьера». 250 воспитанников столичных семейных центров примерили на себя героические профессии, научились работать в команде и достигать поставленных задач.

— Проект «PROгероев» помогает юным жителям столицы найти свой жизненный и профессиональный путь. Ребята погружаются в новую среду, учатся понимать себя, общаться со сверстниками, раскрывать свои таланты. Общение с людьми, посвятивших свои жизни героическим профессиям, мотивирует молодых людей изменить социальные ориентиры и отношение к окружающему миру, — рассказал Роман Баранников, руководитель проекта «PROгероев» центра «Моя карьера».

С экстремальными видами труда ребят познакомили пожарные, спасатели, автогонщики и пилоты. Вместе с ними юноши и девушки, действуя сообща, учились ремонтировать автомобили, управлять летательными аппаратами, тушить пожары.

Участники направления «Спасатели» посетили подразделения Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и узнали, как работают пожарные, спасатели, кинологи, поисковые группы и диспетчеры «Системы 112».

В Техническом пожарно-спасательном колледже подростки учились оказывать первую помощь. Под руководством инструкторов ребята соорудили мягкие носилки и переместили пострадавшего. Евгений Кирюшкин, заведующий отделением колледжа «Нагатино 1», рассказал, что благодаря слаженным действиям спасательный расчет за считанные минуты помог пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Затем ребята учились делать сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение и накладывать шины. Евгений отметил, что эти навыки могут пригодиться ребятам и в жизни.

Ответственность и умение быстро принимать решения — качества, которыми должен обладать не только пилот, но и весь летный экипаж, а также сотрудники наземных авиационных служб. Об этом участникам направления «Авиация» рассказали сотрудники клуба «Авиатор». На занятиях ребята узнали о строении воздушного транспорта, авиационных учебных заведениях и требованиях, которые они предъявляют к абитуриентам. Особенно ребятам запомнились занятия на авиасимуляторах самолета ЯК-42 и вертолета МИ-8 под руководством пилотов-инструкторов.

— Очень хотел попасть в этот проект, читал о нем в прошлом году. Сразу нашел друзей. Оказалось, что некоторые ребята живут рядом со мной. Больше всего запомнился авиасимулятор. Раньше думал, что пилотам нужен только штурвал и рычаг набора высоты. Все оказалось немного сложнее. Научился ориентироваться в показателях приборов, взлетать и садиться на самолете и вертолете. Жалко, что четыре недели пролетели так быстро, — рассказал 14-летний Дмитрий Алехин.

На занятиях направления «Автоспорт» ребята учились водить на автотренажерах, а также узнавали секреты подготовки каждого участника команды: от пилотов до техников. Своим опытом с ребятами делился вице-чемпион России по раллийным гонкам Тимофей Андрющенко. Во время экскурсии в Колледж автомобильного транспорта ребята попробовали себя в роли автомехаников: рассмотрели детали двигателя автомобиля, самостоятельно исправили вмятины на кузове, поменяли и отремонтировали колесо.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Директор Московского колледжа автомобильного транспорта №9 Роман Фомин отметил, что профориентационные мероприятия помогают участникам определить свой потенциал и соотнести ожидания с собственными возможностями. Он добавил, что ребятам понравились занятия и был приятно удивлен, что в работе с деталями автомобилей приняли участие не только молодые парни, но и девушки.

Весь месяц ребят сопровождали наставники — ими стали студенты Московского государственного психолого-педагогического университета. Более 100 человек направляли, мотивировали и поддерживали участников. Перед началом проекта все кандидаты прошли специальную подготовку в центре «Моя карьера», где учились работать с подростками.

— В первые минуты знакомства не всем ребятам было комфортно в новой обстановке, но мы предложили им первую игру, затем следующую. Общение завязалось, а дальше все пошло с невероятной скоростью: тренинги, игры, экскурсии. И вот мы стали уже не группой, а командой, в которой ребята слышат и поддерживают друг друга, — вспомнила работу с участниками 19-летняя Анна Сергеева.

Подростки не только получают новые полезные знания и навыки, но и находят друзей, с которыми продолжают общаться.

— Это первое лето, которое решил провести в городе и ничуть не пожалел. Поначалу думал, что вся программа будет состоять только из лекций. Однако каждый новый день на проекте был наполнен новыми событиями и знаниями, а сверстники оказались веселыми и дружелюбными. Очень рад, что попал сюда, — рассказал 15-летний Александр Бахтиев.

В заключительный день ребятам вручили сертификаты и памятные подарки. С организаторами проекта участники встретятся снова на официальной церемонии закрытия. Она пройдет 26 августа на территории учебно-тренировочного полигона в Апаринках. Юноши и девушки смогут продемонстрировать полученные знания на практике.

Такие проекты особенно важны для подростков из семейных центров, в которых помогают семьям в трудных жизненных ситуациях. Они способствуют социальной и профессиональной адаптации подростков — помогают получить новые знания, позитивный опыт и научиться принимать решения в различных жизненных ситуациях.

В центре «Моя карьера» все услуги оказывают бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Найти инструкцию по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.