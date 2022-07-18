Киевский режим проявляет цинизм и жестокость

Фото: Минобороны РФ

17 июля в Херсоне сформировали военно-гражданскую администрацию. В нее вошли как местные жители, так и приезжие специалисты из регионов нашего государства.

Об успешном формировании рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Кобец.

— Структурно мы все сделали. Специалисты укомплектованы, основной костяк есть. Это достаточно опытные люди: и жители Херсона, и приезжие специалисты, которые хорошо разбираются в задачах, поставленных перед администрацией и управленческими организациями, — сказал Александр Кобец.

Он добавил, что ведомство поможет обеспечивать мирную жизнь в городе. А по всем направлениям, в том числе в вопросах формирования организаций, налоговой и финансовой служб, банковской сферы, значительную помощь оказывают специалисты из России.

А в это время территорию Донецкой и Луганской народных республик продолжают обстреливать вооруженные силы Украины. Из-за этого гибнут мирные жители.

Так, во время обстрела города Алчевска погибли волонтеры, помогающие развозить еду одиноким старикам, инвалидам и обездоленным жителям ЛНР.

— Неравнодушные, сопереживающие ребята сделали служение нуждающимся смыслом своей жизни. Желая помочь мирным жителям, пострадавшим в результате украинской агрессии, парни, не жалея себя, направлялись в самые опасные районы нашей республики — регулярно выезжали в Северодонецк, Лисичанск, Попасную. Это наша общая боль... Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным, — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Фрагменты американских реактивных систем залпового огня HIMARS в качестве доказательств военных преступлений вооруженных формирований Украины готово передать представительство ЛНР в Следственный комитет России.

При этом вооруженные силы Украины несут значительные потери, а также растут случаи дезертирства. Свои позиции покидают целые подразделения. Например, так сделала стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики. Рота в полном составе покинула свои позиции. Украинских медиков и офицеров там не было, а раненые ждали более 12 часов помощи. Но ее не было.

Тем временем российские войска освобождают новые населенные пункты. Высокоточными ракетами большой дальности в Одессе уничтожили склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО. А в четырех населенных пунктах, в том числе Константиновке Харьковской области и Дзержинске ДНР, уничтожены иностранные наемники.

— У населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожены 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники, — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Киев ждет «Судный день», если будут попытки напасть на Крым и разрушить Крымский мост.

— Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно, — заявил Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству:

— Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине. В противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры. Украина давно утратила статус суверенного государства и скоро лишится и статуса субъекта международного права.