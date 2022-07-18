Отечественная косметика натуральнее западной

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Производители косметики и бытовой химии предложили исключить из параллельного импорта их продукцию. Дело в том, что заводы некоторых западных брендов по-прежнему продолжают работать в России, поэтому товары одной марки, произведенные в нашей стране и ввезенные из-за рубежа, начали конкурировать друг с другом.

Такое предложение в Министерство промышленности и торговли направила ассоциация крупных международных производителей «Русбренд». По мнению исполнительного директора организации Алексея Поповичева, такая мера позволит избежать возникновения ненужной конкуренции и попадания на рынок контрафактных товаров.

Поповичев уточнил, что запрет на параллельный импорт будет относиться только к тем маркам, которые официально осуществляют продажи своей продукции в России.

— До введения санкций около 70 процентов косметического рынка занимала иностранная продукция. Уход зарубежных брендов из России негативно повлиял на отечественные марки, поскольку доля импортного сырья в структуре производства составляла от 50 до 90 процентов, — рассказала главный аналитик крупного центра аналитики и экспертизы Людмила Теличко. — Параллельный импорт позволит увеличить ассортимент косметических средств на рынке и избежать монопольного установления цен, а также предотвратит возникновение дефицита продукции. Однако при ввозе западных товаров без согласия производителя или правообладателя выявить подделки становится сложнее, поскольку процедура определения подлинности поставщика упрощается.

Людмила Теличко добавила, что исключение из параллельного импорта брендов, которые до сих пор работают на территории России, снизит риск заполнения отечественного рынка контрафактной продукцией. Однако сохранится вероятность поставок из-за рубежа нефасованных продуктов — кремов, туши, теней. Упаковывать их будут уже в России.

— Если будет высокий спрос на такую продукцию, могут активизироваться спекулянты. В таком случае вероятно, что сложится следующая ситуация: нефасованная продукция либо оптом, либо в другой упаковке, в разрешенных тюбиках, поступает на территорию России и тут уже упаковывается и продается под именем дефицитного бренда. Здесь высок риск того, что состав такой косметики и бытовой химии может отличаться от оригинального, потому что наполнение будет происходить не на «родном» заводе, — рассказала Людмила Теличко.

Однако, по мнению эксперта косметического рынка Валерии Гангрской, разницы в качестве между товарами категории масс-маркета, произведенными в России и за рубежом, нет, поскольку сырье для изготовления продуктов было примерно одинаковым.

— Запрет параллельного импорта означает лишь то, что средства бренда не будут ввозиться в страну по каналам, отличным от каналов производителя. С одной стороны, это действительно поможет избежать контрафактной продукции, с другой — стоимость косметики и бытовой химии из-за этого может увеличиться, — говорит Валерия Гангрская. — В качестве альтернативы параллельному импорту я бы предложила рассмотреть российских производителей натуральной косметики. Их продукция экологична, доступна по цене. Кроме того, качество таких товаров зачастую гораздо лучше, чем у крупных западных брендов.

В целом эксперты сошлись во мнении, что дефицита косметики в России после ухода некоторых популярных западных компаний точно не ожидается. Да и запрет на параллельный импорт может сыграть на руку отечественным компаниям. Снижение ассортимента привычных брендов заставляет покупателя искать альтернативы по цене и качеству.