Испытание бездорожьем прошли сильнейшие

Российский гонщик Дмитрий Сотников привел экипаж «КАМАЗ-мастер» к победе в четвертый раз / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Участники ралли «Шелковый путь» торжественно финишировали в «Лужниках». Экипажи, добравшиеся до столицы, получили заветные награды.

Рядом с автомобилями стоят спортсмены в фирменных комбинезонах с разноцветными нашивками. На солнце блестят вычищенные капоты машин, как будто пару дней назад они вовсе не утопали в песчаных барханах Калмыкии.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 7 июля из Астрахани. Маршрут повторяет Великий шелковый путь, по которому раньше проходили торговые караваны. За десять дней экипажи преодолели почти 4500 километров, большая часть из которых пришлась на бездорожье. Впервые пилотов встретили Дагестан и Чеченская Республика.

— Самая интересная история приключилась с нами в Грозном, когда температура на спецучастке маршрута поднялась до 50 градусов. Такой жары не бывает даже на ралли-рейде «Дакар». К финишу мы приехали в полубессознательном состоянии, — рассказывает участник Наиль Хуббатуллин, финишировавший в дисциплине Moto пятым. — Запомнился и последний день, когда мы проходили броды. Мы оказались в воде по самое сиденье и заглохли. Можно сказать, что доехали чудом!

Если у автомобилистов в экипаж входят штурман, водитель и механик, то мотоциклисты проходят дистанцию в одиночку. Задача не из легких — быстро ехать, следить за маршрутом по карте, чтобы не заблудиться, и самому ремонтировать поломки.

— Вечерами приходилось менять масло и шины мотоцикла, все тщательно проверять. Это отнимало немало времени, поэтому я спал меньше остальных. Но гонка прошла хорошо, хотя сегодня я тоже заглох в речке и потерял две минуты, — рассказывает победитель в дисциплине G-Moto Олег Павленко.

Время — это то, ради чего соревнуются экипажи. Но успех пилота зависит не только от скорости. В ралли есть множество правил, за нарушение которых назначается штраф. Прибавить могут до десяти часов! Например, за превышение установленной скорости. В этом году к традиционному соревнованию добавилась новая категория — гранд-тур «Дорогами Петра». Участники следовали по другому маршруту, посещая исторические места и выполняя задания.

Спортсменов встречают, как настоящих рок-звезд — ревом трибун и бутылкой шампанского.

Триумфатором гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым, выигравший ралли в четвертый раз.

Теперь команда может немного отдохнуть, а потом вновь приняться за работу, чтобы пройти «Шелковый путь» в следующем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Чагин, руководитель проекта международного ралли Шелковый путь:

— Наши участники преодолели почти четыре с половиной тысячи километров и показали свою выносливость, несмотря на то что они устали за эти десять дней. Сегодня мы чествовали призеров, но победители — это все те, кто добрался до финиша. Этот большой праздник не состоялся бы без наших зрителей, поддерживавших спортсменов.