Лето с пользой: специалисты столичных реабилитационных центров рассказывают о развивающих играх для людей с ментальными нарушениями

Давно известно, что игра — это не только способ весело провести время, но и возможность получить новые знания, укрепить здоровье, научиться взаимодействовать с партнерами по игре. Сотрудники столичных реабилитационных центров проводят комплексные занятия для горожан. Специалисты рассказали, как не только сделать игру интересной, но и включить ее в реабилитационный процесс для людей с ментальными особенностями. Многим детям хорошо подходят нейропсихологические игры с мячом.

— Игры с мячом полезны для развития межполушарного взаимодействия. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья очень важен именно момент переключения с одного действия на другое. Без сомнения, активные игры в команде придают каждому участнику уверенность в себе и своих силах, а также способствуют развитию коммуникативных умений. В процессе занятий дети налаживают дружеские взаимоотношения, формируется ощущение единения и поддержки в парных и групповых играх, — объясняет Юлия Патонышева, психолог Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла».

Мяч — это универсальная игрушка, с которой все знакомы с детства. Игры имеют важное значение для развития внимания, памяти, ловкости и пространственных представлений, но предлагая такие занятия детям с ментальными нарушениями, важно учитывать индивидуальные особенности ребенка.

Во время адаптивной физкультуры, которая проходит для детей с ментальной инвалидностью в группе кратковременного пребывания Реабилитационного центра «Ремесла», играм с мячом отводится важная часть занятия работы в команде.

Предлагаем рассмотреть несколько интересных подходящих вариантов игр.

— «Мяч плывет, летит, катится»

В этом варианте важно принимать мяч двумя руками, при этом повторять, каким образом он передается: летит по воздуху, ударяется об пол или катится по нему. В этот момент можно произносить: «мяч летит наверху, катится внизу, плывет по волнам (с ударом об пол). Таким образом, через игру развиваются ориентация в пространстве, а также концентрация на способе передачи мяча.

— «В яблочко»

Перед ребенком помещается мишень, которую надо сбить. Например, на асфальт или скамейку ставится предмет. Ребенок на расстоянии около 10 шагов пытается сбить его мячом.

— «Части тела»

Дети по кругу передают мяч, при этом прикасаясь им к какой-то части тела соседа. Принимающий мяч ребенок называет эту часть тела, например, «правая рука».

При продолжительных занятиях с мячами развивается когнитивная сфера: устойчивость внимания, скорость реакции на определенные действия и запоминание их алгоритма.

Фото: Pixabay

В Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра» комплексную реабилитацию проходят москвичи с различными заболеваниями, в том числе с ментальными особенностями. Специалисты центра предлагают курс комплексной реабилитации, основанный на цикличности и непрерывности реабилитационных мероприятий.

В качестве адаптивной физической культуры в «Красной Пахре» активно используются методы экотерапии, общедоступные игровые методики, такие как дартс и бадминтон. Они позволяют улучшить моторику, координацию движений, внимание, учат командной работе. Также применяются упражнения из нейрогимнастики, основной принцип которой заключается в синхронной и одновременной работе обеих рук, каждая из которых выполняет свое задание. При таком виде тренировки происходит согласованная работа обоих полушарий мозга. Приведем несколько примеров из цикла упражнений:

— Упражнение «Слон»

Встаем прямо, немного сгибаем ноги в коленях. Нужно прижать правое ухо к правому плечу и вытянуть правую руку вперед. Этой рукой нужно нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку, начиная от центра и вправо-вверх. Нижняя часть туловища должна оставаться неподвижной, при этом глазами нужно следить за кончиками пальцев. Выполняем упражнение для обеих рук.

— Упражнение «Сова»

Левой рукой захватываем мышцы правого плеча. Далее поворачиваем голову, чтобы взглянуть назад через левое плечо, делая вдох, сохраняя при этом плечи прямыми. Затем опускаем подбородок на грудь, делаем вдох и расслабляем плечи. Повторяем упражнение с другой рукой.

— Упражнение «Заземлитель»

Стоим, разведя ноги в стороны. Правую ступню направляем вправо, а левую прямо вперед. На выдохе сгибаем правое колено, на вдохе — выпрямляем его. Во время упражнения руки должны быть плотно прижаты к пояснице. Количество повторений — 3 раза (на каждую ногу).

— Упражнение «Кнопки мозга»

Кладем правую руку на живот в области пупка, левую — на нижнее основание противоположной руке ключицы. Рукой массируем основание ключицы, держа другую руку на животе. Затем меняем руки и повторяем действие.

— Упражнение «Энергетическая зевота»

Изображаем зевание, при этом плотно закрывая глаза и массируя зоны соединения челюстей. Данные действия необходимо сопровождать глубоким звуком зевания. Продолжительность — 1-2 минуты.

— Упражнение «Позитивные точки»

Прикасаемся кончиками пальцев каждой руки к точкам, которые находятся над центром каждого глаза и на средней линии между бровями и линией роста волос. Прикосновения должны быть легкими (держим пальцы до появления легкой пульсации).

Не менее интересными и увлекательными являются развивающие игры на онлайн-тренажерах для тренировки познавательных функций: памяти, внимания, мышления. Одним из таких сервисов является «BrainApps». Это игровой тренер для улучшения производительности мозга и развития познавательных функций. В основу игровых технологий легли самые эффективные методики развития когнитивных функций российских исследователей. Подопечные центра «Красная Пахра» с удовольствием продолжают играть и в домашних условиях.

Занятия не должны прерываться. В связи с этим, врачи и специалисты по реабилитации центра «Красная Пахра» продолжаются плотное взаимодействие с подопечными и после окончания 16-тидневного курса в стационаре.

По мнению Раисы, мамы 23-летней Анастасии, пройденный дочерью комплексный курс реабилитации позволил выработать новую полезную привычку — ежедневно заниматься либо на свежем воздухе в дартс, либо дома на игровых тренажерах.

— Мы с дочерью прошли множество реабилитационных мероприятий и эффект ощущается только тогда, когда занятия непрерывные, системные, по расписанию. После курсов реабилитации в центре «Красная Пахра» Настя стала легче переносить физические нагрузки и больше общаться с коллегами. Дочь стала увлеченно самостоятельно заниматься на игровых тренажерах, — рассказала Раиса.

— Анастасия очень способная девушка: за небольшой период времени она многого достигла и показывает хорошие результаты. Мастер-классы помогли ей с усидчивостью, занятия ЛФК вошли в ежедневный режим дня, а вовлечение в общественную деятельность позволило чувствовать себя реализованной в социуме. Развивающие игры онлайн и нейроигры — улучшают память, повышают скорость мышления, принятия решений и реакцию, так как в процессе игры происходит выстраивание новых нейронных связей в коре головного мозга, что способствует восстановлению утраченных, — отметила Анастасия Леонова, исполняющая обязанности заместителя директора Центра «Красная Пахра».

СПРАВКА

Чтобы стать подопечным Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла», необходимо обратиться в учреждения напрямую.

Чтобы пройти курс реабилитации в Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра», необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.