Сказку про современный мир покажут малышам и взрослым

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

18 июля режиссер-постановщик Андрей Цветков-Толбин рассказал о своем новом творческом проекте «Сказки для взрослых».

Литературно-театральный проект создали вместе с благотворительным фондом помощи детям и взрослым «Подарок ангелу». В основу спектакля легла пьеса Антона Аносова.

— В работе над спектаклем я также опирался на творчество поэта и драматурга Леонида Филатова и на советские сказки. Огромная ставка идет именно на них, потому что сам спектакль актерский: вне амплуа, вне жанровых стереотипов, — рассказал Андрей Цветков-Толбин.

Он добавил, что интересным решением станут декорации — они выполнены в виде конструктора.

— Он олицетворяет хрупкий детский мир. На кубики, башенки и мостики будут даваться проекции локаций, мыслей вслух, которые транслируют наши герои и не только. А сама наша сказка — про современный мир, естественно, в преломлении авторского слога, — сообщил режиссер-постановщик.

Автор произведения Антон Аносов рассказал, что артисты поедут со спектаклем в небольшой тур по городам. Все полученные деньги пойдут на благотворительность.

— Спектакли покажут в Астрахани, Калининграде, Казани, Воронеже, Тамбове, Рязани, Туле, Нижнем Новгороде, Владимире и Москве. Гастрольный график уже распланирован до конца года, — сказал Аносов.

У представлений будет два направления. Первое — для взрослых. Это спектакли, на которых будет показано само произведение. Второе направление предназначено для детей. Маленькие зрители смогут поучаствовать в конкурсе по написанию сказок и развитию творческих способностей, а также услышать аудиоспектакли по фольклорным произведениям.

В Москве премьера спектакля «Сказки для взрослых» намечена на 13 ноября.