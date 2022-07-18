Занятым пчелкам до человека дела нет

Пчеловод Сергей Денисов вместе с помощницей Анной Сентяевой проверяют, как чувствуют себя насекомые в своих ульях. На «Царскую пасеку» отправляются «бездомные» пчелы, которых находят в Москве / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москвичи все чаще начали замечать рои пчел в городе. Бояться их не стоит — медоносцы всего лишь ищут новый дом. О том, что делать, если на улице встретится рой, и где находят пристанище «бездомные» пчелы, корреспонденту «Верней Москвы» рассказал пчеловод Сергей Денисов.

Пчелы — это самые настоящие друзья человека. Ведь без этих маленьких насекомых мы лишимся меда, воска, фруктов, овощей, цветов, исчезнут даже животные, которым нечего будет есть.

Поэтому, встретив на своем пути пчел, говорит Сергей Денисов, нужно соблюдать правило трех «не»: не пугать, не трогать, не мешать. Если насекомое подлетело близко, лучше замереть — оно лишь хочет узнать, представляет ли объект опасность или нет. Убедившись, что от человека не исходит угроза, она улетит по своим делам, потеряв интерес. А вот отмахиваться от них не стоит — пчелы могут принять резкое движение за опасность.

— Пчела не муха, отмахнуться не получится, — говорит пчеловод Сергей Денисов.

Для начала, заметив в городе скопление пчел, стоит понять, улей перед вами или рой.

Сергей Денисов поясняет, что роение — это естественный способ размножения пчел. Как только в старом улье насекомым становится тесно, они начинают искать новый, побольше. Пчелиные семьи могут найти временное пристанище где угодно: на ветке дерева или крыше дома. Там они и останутся, пока их «разведчики» не найдут новое жилище и не вернутся за своими собратьями.

Сергей Денисов рассказывает, что роя бояться не стоит. Пчела, покидая старое гнездо, берет с собой запас меда в зобике. А когда он полон, она не может загнуть брюшко, чтобы ужалить человека.

Но если вы увидели рой пчел, например, на детской площадке, необходимо позвонить в МЧС и дать точное местоположение. Спасатели уже передадут информацию ближайшему пчеловоду.

— А я приеду с корзинкой, стряхну пчел и привезу их на пасеку, — улыбается Сергей Денисов.

В отличие от роя улей в городе встретить сложно. В естественной среде обитания пчелы выбирают дупла деревьев, рядом с которыми нет видимых источников опасности.

— В природе пчелы выбирают домики тщательно, ведь место должно быть удобным и пригодным для проживания, — продолжает Денисов. — И если человек вдруг заметил гнездо пчел, то ему не нужно ничего предпринимать.

Просто не стоит близко подходить к дуплу или пытаться разворошить гнездо, если не хотите настроить против себя пчел и подвергнуться их атаке.

Но куда же попадают пчелы, которых пчеловод ловит в свою корзинку? Их ждут домики на «Царской пасеке». Здесь за их самочувствием будут следить Сергей и его помощники.

А вот чтобы бороться с птицами, которые представляют угрозу для полосатых медоносцев, пчеловод придумал способ отпугнуть их. Он развесил на деревья CD-диски, которые выполняют роль эдаких «солнечных чучел». Отражением и бликами они отпугивают летающую опасность, не причиняя неудобств пчелам. А вот с котиками, гуляющими по пасеке, проще — получив один раз отпор, они обходят гудящие домики стороной.

Сергей приподнимает крышку и показывает внутреннее строение улья. Там пчелы вовсю заполняют соты медом. Несколько пчелок возмущенно взлетают наверх, но, увидев пчеловода, возвращаются к своим делам.

— Видите, они совершенно не агрессивные и к людям относятся хорошо. Провоцировать их, конечно, не стоит, но и они не будут жалить вас только потому, что вы к ним приблизились, — говорит Сергей.

ФАКТЫ

На голове пчелы расположено пять глаз: три маленьких простых, которые отвечают за распознавание уровня освещенности, и два сложных фасеточных глаза, как у многих насекомых. Поэтому пчелы могут различать ультрафиолетовый спектр. Самый хорошо различимый цвет для них — синий. А вот оттенки красного пчелы не воспринимают и видят его темно-серым. Именно поэтому ульи на пасеках разноцветные — так они узнают свой домик.