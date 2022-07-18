Мотострелок захватил в плен троих украинских солдат без единого выстрела
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В Министерстве обороны России обнародовали информацию о новых бойцах, которые проявили героизм в ходе спецоперации на Украине.
Меткий гранатометчик
Рядовой Тимур Соктоев служит гранатометчиком в десантных войсках. Вместе с товарищами он участвовал в вертолетном десанте для захвата важного объекта на территории, контролировавшейся украинскими националистами.
После высадки десантников и захвата ими плацдарма неонацисты попытались их разгромить массированной атакой с применением танков и БМП. На передовую линию плацдарма выдвинулись гранатометчики с задачей уничтожить вражескую бронетехнику. Одним из первых в бой вступил Тимур.
Грамотно пользуясь особенностями местности, он сумел метким огнем уничтожить два танка, одну БМП врага и большое количество пехотинцев. Действия Тимура позволили отбить атаку неонацистов и удержать захваченный объект.
Мастер рукопашного боя
Младший сержант Виталий Строгов командует отделением мотострелков. Ночью, охраняя район размещения своего батальона, Виталий заметил диверсантов противника, пытавшихся подобраться к позициям наших войск. Виталий скрытно подобрался к диверсантам и без единого выстрела захватил всех троих в плен. Потеряв троих разведчиков, украинские националисты попытались следующей ночью атаковать наших военных. Удар пришелся снова на дозор Строгова. Виталий с бойцами своего отделения грамотно организовал отпор и держал оборону до подхода подкрепления, а затем перешел в контратаку и разгромил противника. Опасность миновала.
Морпех-спаситель
Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов в составе подразделения морской пехоты участвовал в освобождении от украинских националистов одного из населенных пунктов. Противник занимал сильно укрепленные позиции, и наши морпехи несли потери от вражеского огня.
Владислав Панферов, рискуя своей жизнью, лично вытащил с поля боя 60 раненых бойцов. Оказав им первую помощь, он организовал эвакуацию нуждающихся в медицинской помощи в тыловой госпиталь. Быстрые и грамотные действия военного медика позволили спасти всех раненых и вернуть 20 из них обратно в строй в максимально короткие сроки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Пушилин, глава ДНР:
— То, что сейчас происходит, выходит далеко за пределы освобождения Донбасса. Мы сталкиваемся с противником, который преступил все грани дозволенного, преступил все методы ведения боевых действий, бесчеловечно поступает в отношении гражданского населения, и у нас нет никакого другого пути, как полностью освободить наши земли.