Мотострелок захватил в плен троих украинских солдат без единого выстрела

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России на боевой позиции в Херсонской области / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Министерстве обороны России обнародовали информацию о новых бойцах, которые проявили героизм в ходе спецоперации на Украине.

Меткий гранатометчик

Рядовой Тимур Соктоев служит гранатометчиком в десантных войсках. Вместе с товарищами он участвовал в вертолетном десанте для захвата важного объекта на территории, контролировавшейся украинскими националистами.

После высадки десантников и захвата ими плацдарма неонацисты попытались их разгромить массированной атакой с применением танков и БМП. На передовую линию плацдарма выдвинулись гранатометчики с задачей уничтожить вражескую бронетехнику. Одним из первых в бой вступил Тимур.

Грамотно пользуясь особенностями местности, он сумел метким огнем уничтожить два танка, одну БМП врага и большое количество пехотинцев. Действия Тимура позволили отбить атаку неонацистов и удержать захваченный объект.

Мастер рукопашного боя

Младший сержант Виталий Строгов командует отделением мотострелков. Ночью, охраняя район размещения своего батальона, Виталий заметил диверсантов противника, пытавшихся подобраться к позициям наших войск. Виталий скрытно подобрался к диверсантам и без единого выстрела захватил всех троих в плен. Потеряв троих разведчиков, украинские националисты попытались следующей ночью атаковать наших военных. Удар пришелся снова на дозор Строгова. Виталий с бойцами своего отделения грамотно организовал отпор и держал оборону до подхода подкрепления, а затем перешел в контратаку и разгромил противника. Опасность миновала.

Морпех-спаситель

Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов в составе подразделения морской пехоты участвовал в освобождении от украинских националистов одного из населенных пунктов. Противник занимал сильно укрепленные позиции, и наши морпехи несли потери от вражеского огня.

Владислав Панферов, рискуя своей жизнью, лично вытащил с поля боя 60 раненых бойцов. Оказав им первую помощь, он организовал эвакуацию нуждающихся в медицинской помощи в тыловой госпиталь. Быстрые и грамотные действия военного медика позволили спасти всех раненых и вернуть 20 из них обратно в строй в максимально короткие сроки.

1/3 Младший сержант Виталий / Фото: Минобороны РФ 2/3 Рядовой Тимур Соктоев / Фото: Минобороны РФ 3/3 Лейтенант медицинской службы Владислав Панферов / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава ДНР:

— То, что сейчас происходит, выходит далеко за пределы освобождения Донбасса. Мы сталкиваемся с противником, который преступил все грани дозволенного, преступил все методы ведения боевых действий, бесчеловечно поступает в отношении гражданского населения, и у нас нет никакого другого пути, как полностью освободить наши земли.