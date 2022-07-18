Студенты заменили снежки на шарики с водой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Студенты МГТУ имени Баумана организовали клуб любителей юкигассен — командной игры в снежки. В нее, оказывается, можно играть не только зимой. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на первой летней тренировке.

Как правило, команда «Бауманские панды» организовывает тренировки зимой. Но в этом году студенты не дождались холодов и впервые решили сыграть в юкигассен летом. Только вместо снежных шариков — специальные мячики с наполнением, а вместо укреплений из сугробов — деревянные укрытия.

— Участники делятся на две команды по семь человек. Четверо из них — нападающие. Они перемещаются по полю до зоны защиты. Трое защитников охраняют флаг, но могут передвигаться по всей площадке. Игрок покидает поле, если в него попали «снежком». Побеждает тот, кто захватит флаг на стороне противника или выбьет всех соперников снежками. Каждый раунд длится по три минуты, а матч идет до двух побед одной команды, — объясняет правила председатель студенческого спортивного клуба «Бауманские панды» Дмитрий Макушев.

Если игра проходит зимой, то каждая команда получает девяносто снежков на один раунд. Мячиков выдается немного меньше: они не разваливаются, как снег, поэтому используются для бросков несколько раз. Но в любое время года участники надевают защитные шлемы. Хотя шарики безопаснее покрытых ледовой коркой снежков, бьют они все равно довольно сильно.

Перед началом раунда команды обсуждают тактику игры, успех которой во многом зависит от старта. Можно затаиться за укрытиями или сразу агрессивно атаковать соперника мячиками — все зависит от характера противника. Главное — запастись мячиками и рвануть в бой.

— Различий в правилах игры зимой и летом нет. Только покрытие на площадке в холодное время года более скользкое. Так что сейчас нам будет даже проще добежать до укрытия. А еще зимой мешают сугробы. Их приходится обегать. А летом можно свободно передвигаться по площадке, — рассуждает студентка Татьяна Митрофанова. — Но, если честно, когда игра начинается, ты будто забываешь все тактики, которые до этого прорабатывал. Адреналин зашкаливает, когда одновременно стараешься увернуться от мячика и целишься в другого игрока.

В будущем «Бауманские панды» хотят еще немного модернизировать игру, адаптировав ее под летнюю жару. Спортсмены будут играть шариками, наполненными водой. На классический юкигассен это уже, конечно, не похоже, зато отлично освежает в знойный день. Пробный летний турнир удался, поэтому скоро студенты вновь встретятся на спортивной площадке.