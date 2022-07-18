Разрушить фигуру одной битой и обыграть соседей

Москвич Иван Ярыгин участвует в соревнованиях по городошному спорту. Он пытается выбить фигуру «часовые» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Во дворах Академического района затерялась площадка для игры в городки. Местные жители решили возродить этот необычный вид спорта и устроили там соревнования.

Городки — старинная русская игра, которая была особенно популярна в ХХ веке. Она напоминает боулинг. Игроки бросают биту, пытаясь выбить «городок» — конструкцию, сложенную из пяти цилиндрических брусков. Причем фигуры могут иметь самую разную форму. От того, как сложены бруски, зависит сложность игры.

Кандидат в мастера спорта Светлана Савельева подходит к первой дорожке и берет в руки биту. На покрытии начерчены две белые линии — кон и полукон. С них игроки должны кидать биту. Женщины и девочки обычно начинают игру с полукона — линии, которая нарисована ближе к «городку», а мужчины могут перейти на эту позицию только после первого попадания с кона.

Светлана подходит к линии. Она прищуривается, целясь в «городок», и бросает в него снаряд. Конструкция из деревянных брусков разлетается по площадке.

— Смотрите, бруски сейчас в зоне «пригорода». Это территория, очерченная в виде трапеции. Если бруски попали туда, выбитыми они не считаются. Нужно, чтобы они оказались за пределами следующей зоны, которая называется «город», — объясняет Светлана Савельева, указывая на очерченный белой линией квадрат размером два на два метра.

В классических городках обычно проводятся три тура. В игре побеждает тот, кто использовал меньше всего бит, чтобы переместить бруски за пределы «города».

Светлана берет в руки вторую биту и продолжает игру. Рядом тренируется москвич Иван Ярыгин. Он хочет участвовать в сегодняшних соревнованиях. Беру в руки биту и становлюсь рядом, буду тоже учиться.

— Техника броска всегда одинаковая, многое зависит от стойки. Еще нужно рассчитать, как бита будет вращаться в полете, и прикинуть, выбьет ли она фигуры, — инструктирует Светлана. — Знание физики, точность и глазомер — это важные составляющие для городошного спорта.

Немного потренировавшись, решаюсь попробовать сбить «городок». Выбираю увесистую биту. Задача кажется простой: напротив меня стоит несложная фигура «часовые» — три вертикальных бруска, на двух крайних сверху лежат по одному горизонтальному. Оценив ситуацию, понимаю, что выбить ее с одной биты вряд ли получится, ведь вертикальные бруски расставлены далеко друг от друга. Следуя советам Светланы, опираюсь на правую ногу, локоть разворачиваю к телу и завожу руку в сторону. Важный момент — бита и рука должны образовывать одну линию. Приняв правильную позицию, прицеливаюсь, переношу вес тела на левую ногу. Бросаю… и не попадаю! Бита пролетает прямо между столбиками, не касаясь ни одного из них.

А собравшиеся спортсмены-любители как раз закончили разминаться. Время начать соревнования. Люди делятся на две команды и приступают. По очереди они пытаются выбить «городки». Поначалу это ни у кого не получается — биты летят не в фигуры внизу, а наверх. Но спустя время «городки» один за другим начинают разлетаться по площадкам. Некоторые участники турнира настолько набили руку, что им даже удается выбить фигуры с одной биты!

— Я пока плохо играю, — анализирует свой результат Иван Ярыгин. — Но не расстраиваюсь, ведь я пока новичок в городошном спорте. Наоборот, это только мотивирует больше тренироваться и победить в следующий раз. Но вообще, я считаю, что главное не победа, а участие. Ведь мы собрались с соседями, интересно провели день.

Видя тот азарт, с которым играли жители Академического района, можно с уверенностью сказать: городошная площадка пустовать не будет.