Столичный Центр социальной адаптации объединяет усилия с НКО для помощи бездомным

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е. П. Глинки — государственная организация в структуре Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы. За годы существования центр расширялся, менял название, открывал новые направления деятельности, налаживал сотрудничество с профильными организациями для помощи бездомным, в том числе с НКО. Неизменной оставалась и остается цель работы: помощь людям, по каким-либо причинам, оставшимся без крыши над головой, возвращение их к нормальной жизни в обществе.

— Совместная работа профильного городского учреждения и некоммерческих организаций строится по принципу взаимодополнения. Каждая социально-ориентированная общественная организация имеет большой опыт, на него мы и ориентируемся при выстраивании партнерства, тем более что город всячески поощряет развитие этого направления через грантовые программы и субсидии, — комментирует Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Департамент труда и соцзащиты с 2019 года проводит конкурс грантов «Москва — добрый город». 19 июля стартует практический курс по подготовке заявок на конкурс. Занятия пройдут на базе центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы. Цель курса — помочь НКО сформировать пакет документов и правильно оформить заявку на получение гранта.

За последние два года на поддержку проектов НКО, специализирующихся на оказании помощи бездомным, столичный Департамент труда и соцзащиты направил более 105 миллионов рублей. Среди победителей грантовых программ и получателей субсидий прошлых лет — АНО «Центр культурных, социальных и благотворительных проектов «Дом друзей», МОО социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Дом трудолюбия Ной», БФ «Сельскохозяйственный приют «Новая жизнь», МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», религиозная организация «Католический центр «Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве», «Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным», БФ Регины Юрьевой, Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик», МОКО ВКО.

Оказать бездомному человеку всестороннюю помощь можно эффективнее, если объединить усилия государства и общества, поэтому городской Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки планомерно выстраивает свою деятельность с благотворительными организациями и фондами. На сегодняшний день в Москве порядка 40 НКО занимаются помощью бездомным гражданам, более чем половина из них — друзья Центра социальной адаптации.

— За последние пять лет мы оказали более пяти миллионов различных социальных услуг бездомным гражданам. Это в первую очередь бытовые и медицинские услуги, но также и психологическая, правовая помощь, содействие в трудоустройстве. Мы также регулярно встречаемся с представителями НКО в поисках путей сотрудничества, например, часть из них приезжает в центр и филиалы и работает на нашей территории, — комментирует итоги работы центра за первое полугодие Ольга Устимова.

Важным фактором в процессе ресоциализации бывших бездомных граждан является забота о внешности. И здесь центр тесно сотрудничает с несколькими организациями, в том числе с Благотворительным фондом Регины Юрьевой, который также в 2021 году стал победителем конкурса грантов «Москва — добрый город». С начала 2022 года подопечные центра около 1,5 тысячи раз смогли воспользоваться услугами парикмахера и специалиста по маникюру в «Добром барбершопе», который функционирует на территории ЦСА им. Е. П. Глинки.

— Мы разработали проект благотворительная парикмахерская для бездомных «Добрый барбершоп» и реализуем его на базе ЦСА благодаря грантовой поддержке «Москва — добрый город». Комплексная социальная парикмахерская услуга, получить которую у бездомных нет финансовой возможности, — еще одна важная ступень в их ресоциализации, возвращении их в нормальную жизнь и создании безопасной комфортной среды для горожан. Кроме того, в «Добрый барбершоп» были трудоустроены бездомные люди на ставки парикмахеров, мастеров маникюра, уборщицы и администратора. Своим примером они показывают другим, что вернуться в нормальную жизнь можно, — рассказывает о проекте президент одноименного фонда Регина Юрьева.

Также за первые два квартала текущего года совместно с некоммерческими организациями для подопечных отделений центра организовано более 230 мероприятий: это экскурсии и паломнические поездки в монастыри, музеи, храмы Москвы и Подмосковья, совместные праздники на территории отделений, показ фильмов (например, от групп помощи анонимным алкоголикам и наркоманам), беседы с представителями христианских организаций. В этом центру помогает давний партнер фонд «САМЮ Сосьяль Москва», а также такие организации, как «Рука помощи», «Дом милосердия», храм Андрея Рублева в Раменках, храм Сергия Радонежского в Солнцеве и другие.

Виды помощи, которые оказывают подопечным фонда некоммерческие организации, не ограничиваются перечисленными. Они включают консультации психологов, уроки иностранного языка, различные мастер-классы и многое другое. Эта комплексная помощь преследует одну конечную цель: помочь людям, потерявшим крышу над головой, пережить беду и снова стать частью общества.

Если вы сами попали в трудную жизненную ситуацию или случайно увидели на улице нуждающегося, не оставайтесь равнодушными, звоните по телефонам мобильной службы «Социальный патруль»: +7 (499) 357-01-80, +7 (495) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.