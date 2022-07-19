Марина Девятова: Буду петь на Родине

Фото: Из личного архива

Исполнительница народных песен Марина Девятова выступила перед беженцами из Луганской и Донецкой народных республик в одном из Домов культуры в подмосковном Клину. Певица рассказала «Вечерней Москве» о любви к российской культуре, принципах и о том, почему она не считает себя частью шоу-бизнеса.

— Марина, вы как-то говорили, что Россия — страна, которую вы не променяли бы на другую. Тяжело смотреть, как многие артисты уезжают, легко прощаясь с Родиной?

— Я придерживаюсь принципа: не суди и не судима будешь. Мне страна дала бесплатное образование, право занимать места на конкурсах. И я не представляю, как могу петь народные песни и жить в другой стране. Я считаю, где родился, там и пригодился. Твоя Родина — это твоя мать. А как можно променять ее на кого-то? И мне больно, когда коллеги открещиваются от России, начинают оскорблять зрителя. Подождите, ребята, вы зарабатывали здесь популярность, деньги, любовь людей и после этого пытаетесь оскорбить страну? Кощунство какое-то! Это за пределами моего понимания.

— Вы объездили много стран. Сейчас, когда отношение к русским во многих из них поменялось, что изменилось для вас? Наверное, уже не так хотели бы выступать, скажем, в Америке?

— Представлять мою страну на конкурсах — огромная честь. И я горжусь этим. Но если нас где-то не хотят видеть, то и не особо надо туда ехать, мы напрашиваться не будем. Я не расстроюсь. Я комфортно чувствую себя в родной стране. Слава богу, Россия очень большая. У нас много разных культур, конфессий. Мы многое пережили, но остались великой державой с богатейшей историей и культурой. И для нас главное — чтобы внутри страны никто не расстроил, так как мы вместе — сила.

— А почему в тяжелые времена русские люди спасались песней? И стоит ли ждать, что сейчас, в связи со всплеском патриотизма, произойдет ренессанс народного жанра?

— Человек так устроен: какие бы ни были тяжелые времена, он тянется к прекрасному. Ведь иначе с трудностями справляться сложнее. Поэтому я не раз выступала для жителей Донбасса — беженцев, которые потеряли все: и близких, и кров. Задача артиста — помочь этим людям на два часа отвлечься. Песня лечит душу и спасает.

Фото: Из личного архива

— У вас особая ниша— народные песни. Чувствуете себя при этом частью шоубизнеса или ощущаете, что стоите особняком, несмотря на популярность?

— Я не считаю себя частью шоу-бизнеса. Мне кажется, это не про меня. Я с ним соприкоснулась в период съемок в «Народном артисте». Но с 2013 года моя жизнь складывается иначе. Я занимаюсь любимым делом на эстраде. А эстрада — это сцена. Я вижу, что мое творчество приносит благо русскому народу, и не только ему. А претит мне то, что ни в одной музыкальной премии нет награды для фолкисполнителей (народных. — «МВ»). Это очень странно.

— В СМИ писали, что у Надежды Бабкиной была идея объединить певицнародниц, но, по ее сло вам, не вышло, есть некая разобщенность. Какие отношения у вас с другими артистами жанра?

— Я уважаю творчество своих коллег, уважаю их как артистов. Не ощущаю конкуренции, ведь все, что нужно мне — будет. А так как под лежачий камень вода не течет, я прикладываю максимальные усилия для этого. По поводу объединения народниц... Понимаете, нельзя объединить лидеров, ведь у них должен быть один руководитель. Но как я могу объединиться с «Золотым кольцом», с Пелагеей, с Варварой? Если объединять полководцев, все равно кто-то в какой-то момент сорвется, возникнет конфликт. Если быть на равных, вносить свою лепту в общее дело — было бы интересно. Но подчиняться — не про меня. У меня свой зритель, свой коллектив, своя ответственность.

— Какие есть стереотипы о народной песне?

— Стереотипы были, наверное, у подрастающего поколения. О том, что русские народные песни — то, что поют наши бабушки. Но я вижу, что аудитория в зрительном зале становится моложе с каждым годом. Я могу назвать народное творчество элитарным. Оно вне времени, вне рамок. Это наши корни и традиции.

— А какая песня из народных ваша любимая? Слушаете ли другую музыку?

— Это как спросить у матери: «Какого ребенка больше любишь?» Все, что я исполняю, я проживаю на сцене и в жизни. Каждое из моих произв едений — миниспектакль. Народная песня уникальна, она задевает струны души. В русских песнях можно и похулиганить и потанцевать, и подумать. А еще... Может, покажусь старомодной, но я люблю классику: творчество Рахманинова, Чайковского, Скрябина, Шуберта. И тишину.

Фото: Из личного архива

— У вас выходило шесть альбомов. Когда я был маленьким, гонялся за грампластинками, а сейчас в прошлое уходят DVD-проигрыватели. Важно ли вам, как именно хранится песня?

— Я до сих пор выпускаю диски. Но надо идти вперед. У меня в штате есть люди, которые за это отвечают, они следят за раскрутками, тиражами. Но дело в другом: на диске можно получить автограф от исполнителя. А на флешке трудно расписаться. Но я против пиратства. Даже на цифровой платформе я покупаю у своих коллег альбомы, ведь понимаю, какой это затратный труд.

— Вы иногда выступаете с отцом, Владимиром Девятовым. Продолжает ли он помогать советом?

— Безусловно, отец — мой эталон. Он всего достиг с помощью сочетания таланта с невероятной трудоспособностью. И я им горжусь!

ДОСЬЕ

Марина Девятова родилась 13 декабря 1983 года в Москве в артистической семье. Известная исполнительница народных песен. Выпустила шесть альбомов. Финалист проекта «Народный артист — 3». Лауреат международных фестивалей и конкурсов. В 2015 году номинировалась на Российскую национальную музыкальную премию.

Избегала уроков музыки

Марина, дочь известного исполнителя народных песен Владимира Девятова, в детстве занятия музыкой не любила. Девочка даже хулиганила порой: снимала у фортепиано клавиши черного цвета и тщательно прятала, чтобы избежать уроков. Но постепенно она обрела искреннюю любовь к музыке.

Вегетарианка

Марина Девятова пятнадцать лет назад стала вегетарианкой. И супруг певицы разделяет ее выбор. Оба они — сторонники здорового образа жизни. При этом Марина подчеркивает, что свои взгляды никому не навязывает.

О свадьбе

В 2016 году певица вышла замуж за бизнесмена Алексея Пигуренко, с которым ранее много лет встречалась. Девятова признается, что у нее не было пышной свадьбы, хотя любая девочка мечтает о ней.

Вторая беременность

Сейчас Девятова ждет второго ребенка и надеется, что вторая беременность и роды пройдут легче, чем в первый раз. Ей не хотелось бы надолго «засиживаться» в декрете, так как чувствует ответственность перед коллективом. Марина считает, что только счастливая мама может сделать счастливой семью. «Как говорила певица Лидия Русланова, счастливая птица в клетке не поет. А для меня дома не поется. Дома я работать не люблю, дома я — мама», — делится Марина.

Пела для королевы

Марине Девятовой однажды довелось выступать в Лондоне перед английской королевой Елизаветой II и ее семьей. Таким опытом могут похвастаться немногие российские звезды.