Более сотни молодых людей с ментальными особенностями получают образование на площадке ДоброКолледж

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Некоммерческая организация АНО «Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» реализует образовательные и трудовые проекты для ребят с ментальными особенностями в ДоброКолледже — на площадке, которую предоставляет город в рамках конкурса «Москва — добрый город». В столице для молодых людей с особенностями ментального здоровья работает Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский», где им помогают освоить необходимые для самостоятельной жизни навыки. Студенты учреждения посетили более 3,5 тысячи занятий ДоброКолледжа.

ДоброКолледж посещают все студенты Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский», а также несколько молодых людей из отделения дневного пребывания — всего 130 человек. Занятия проходят каждую неделю с начала 2021 года, всего за это время прошло более 3,5 тысячи занятий и мастер-классов.

— Учебная программа ДоброКолледжа «Обучение для жизни» помогает ребятам с ментальными нарушениями стать равноправной частью общества и обрести профессию. Слушатели активно вовлечены в составление учебного плана — оценивают собственные успехи, а педагоги учитывают их пожелания. Программа каждого студента корректируется специалистами и ресурсного центра, и Центра сопровождаемого проживания в зависимости от результатов и успехов обучающегося, — рассказывает Елизавета Романова, директор АНО «Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь».

Совместная работа позволила создать условия для всестороннего развития молодых людей. В центре «Гурьевский» студенты учатся самостоятельному проживанию, а в ДоброКолледж они приходят ежедневно как на полноценную работу.

— Социальную технологию, которую мы реализуем в Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский», невозможно претворить в жизнь без поддержки общества. Быть первопроходцами трудно, и здорово, что у нас есть профессиональные партнеры среди НКО. Создавая это учреждение, мы намеренно уходили от внутренних активностей — молодые люди должны жить как все горожане: учиться в образовательных учреждениях, ездить на работу, отдыхать на городских объектах культуры и досуга. Вместе мы проводим систематическую работу, которая встроена в процессы «Гурьевского». Это и есть эффективное партнерство, — прокомментировала Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Программа обучения включает в себя ряд дисциплин, направленных на социализацию молодых людей. На занятиях финансовой грамотности одни слушатели изучают номиналы купюр, другие — уже самостоятельно планируют бюджет. Также проходят занятия по деловым переговорам и технике речи. Тренировка коммуникативных навыков особенно важна для тех, кто собирается в будущем работать с людьми. Студентов также учат работе с документами, включая помощь в оформлении статуса самозанятого. Это может пригодиться им здесь же, в ресурсном центре, в случае успешного прохождения стажировки студента могут пригласить на оплачиваемую работу.

С сентября занятия «Обучения для жизни» будут доступны всем желающим. Записаться на очные уроки и обсудить индивидуальную программу обучения можно, написав на почту Ресурсного центра «Вера. Надежда. Любовь» centervnl@mail.ru.

СПРАВКА

Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» — автономная некоммерческая организация, созданная в 2017 году. Ее цель — создание условий для социализации и улучшения уровня жизни людей с психическими и физическими нарушениями развития и их семей. На базе ресурсного центра в течение полутора лет действует пространство ДоброКолледж — инклюзивная площадка, где юноши и девушки с ментальными особенностями могут получить навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» — учреждение столичного Департамента труда и соцзащиты. Центр открыт в феврале 2021 года и работает по технологии обучения молодых людей с ментальными особенностями, помогает им научиться жить самостоятельно или с минимальным сопровождением. Сегодня в Центре обучаются 120 студентов. После освоения индивидуальной программы подготовки они смогут проживать самостоятельно или с минимальной поддержкой.