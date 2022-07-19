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Профориентация подростков: опыт участников стажировок семейных центров

Павел Гриднев
Общество
Профориентация подростков: опыт участников стажировок семейных центров
Фото: Pexels

Столичные организации соцзащиты постоянно развивают методы помощи семьям, разрабатывают и внедряют новые программы. Один из таких проектов летней занятости подростков — «Стажировки», организованный специализированным центром занятости «Моя карьера». В этом году около тысячи подростков из столичных семейных центров участвуют в этом проекте. Подробнее об этом рассказывает психолог центра «Западное Дегунино» Александра Морозова.

Проект «Стажировки» для подростков реализуется в Москве уже четвертый год. В нем могут принять участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет из нуждающихся, многодетных или неполных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году они пробуют себя в роли фотографа, звукорежиссера, тренера, соцработника, лаборанта, специалиста Центра госуслуг «Мои документы», UX-исследователя, специалиста по связям с общественностью, автомеханика, геодезиста, флориста — всего подросткам предлагают 175 специальностей.

В проекте ребята могут освоить первоначальные навыки, необходимые в работе и повседневной жизни. Подростки научатся общаться с разными людьми, адаптироваться к изменениям, анализировать себя и свою деятельность. В финале стажировки юные участники получают стипендию в размере одного прожиточного минимума, а также персональную характеристику, которая пригодится в построении будущей карьеры.

Стажировки включают в себя 14 направлений, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, строительства и архитектуры, здравоохранения, образования и науки. Программа рассчитана на 20 дней. Ребята заняты ежедневно по четыре часа. Общая продолжительность стажировки составляет 80 часов.

Помогаем определиться с будущей профессией

Амине 16 лет, в следующем году она окончит школу. Девочка хочет стать IT-специалистом. Это непростое направление, и подросток переживает, получится ли у нее проявить себя и сохранить интерес к профессии.

— Работаю первую неделю помощником в отделе информационных технологий спортивного центра. Сначала волновалась, но коллектив поддержал меня. Мне помогают, подробно объясняют и обучают. Я быстро запоминаю новую информацию и адаптируюсь. На практике увидела, сколько есть возможностей для развития. Коллеги рассказали мне об основных рабочих алгоритмах и инструментах. Также они посоветовали книги по специальности и сайты с заданиями для тренировки навыков. Планирую в дальнейшем пойти на курсы по программированию, которые помогут поступить в университет, — сказала участница проекта Амина.

16-летний Родион мечтает стать инженером-робототехником. Он уже изучает техническую литературу и выбирает учебное заведение для поступления. Стажировку проходит в инженерной компании, которая специализируется на создании роботов.

— Для меня стажировка — это возможность попробовать свои силы в будущей профессии. Обучаясь в университете, я уже смогу понимать, как применять теорию на практике. На работе мне показали, как моделировать и подбирать материалы для робототехнических систем, программировать и налаживать роботов. Стажировка помогает стать общительнее и определиться с целями, — поделился впечатлениями Родион.

15-летний Леонид за короткий промежуток времени получил профессиональный опыт и возможность потренировать навыки общения.

— Было волнительно впервые участвовать в стажировке. Я сам заполнил заявление на портале. От работы остался в полном восторге. Коллектив обучал и поддерживал меня. Наставник постоянно был рядом, но при этом позволял действовать самостоятельно. Благодаря такому опыту я стал более ответственным и организованным», — поделился Леонид.

14-летний Максим не только успевает проходить стажировку, но и активно участвует в жизни семейных центров. Он — волонтер на патронатных акциях, помогает младшим ребятам на разных мероприятиях.

— Мне нравится юриспруденция. На стажировку пошел, чтобы получить профессиональные навыки и прочувствовать эту сферу. Также хочу улучшить такие качества, как ответственность, добросовестность и стрессоустойчивость. Работаю специалистом договорного отдела в юридической частной фирме. Наставник рассказывает о тонкостях специальности, отраслях права и законах. Меня научили правильно заполнять и сортировать документы, проводить правовую экспертизу договоров, протоколов и соглашений. Это очень интересно, — поделился Максим.

17-летний Павел уже не первый раз принимает участие в стажировке. В прошлом году он набирался опыта в качестве специалиста в семейном центре, в этом работает педагогом-организатором в центре дошкольного образования.

— Мне повезло попасть в проект второй раз. Сейчас я чувствую себя увереннее. В тот день, когда мы все поехали оформлять документы, ребята заметно нервничали. Я понимаю их страх перед неизвестностью, поэтому поделился своим опытом, рассказал, как в прошлом году работал в семейном центре, как лучше одеваться в офис. Также посоветовал приходить на работу вовремя и не бояться задавать вопросы. Сейчас продолжаем переписываться с ребятами в чате, поддерживаем друг друга, — сказал Павел.

Взрослый рядом

Наставники и специалисты семейных центров — это важные люди, задача которых раскрыть способности каждого ребенка, обеспечить возможность для их развития и применения.

— Во время стажировки подростку необходима поддержка. Специалисты центров постоянно на связи с ребятами. Они подсказывают, как общаться с наставниками и коллегами, справляться с волнением. После рабочего дня подростки приходят в семейный центр поделиться своими впечатлениями, эмоциями. Это важный этап, чтобы сохранить и закрепить у ребят желание работать, — рассказывает Александра Морозова.

Чтобы стать участником летней стажировки, нужно оставить заявку на портале «Мой семейный центр».

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.

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