Пять способов бесплатно помочь людям с инвалидностью

Фото: shutterstock

Инклюзивный подход постепенно становится трендом. Например, появляются проекты, помогающие адаптироваться тем, кто по какой-то причине был «исключен» из обычной жизни: не может комфортно передвигаться по городу или найти друга. «Вечерняя Москва» собрала пять инициатив, которые качественно улучшают жизнь людей с ограниченными возможностями и к которым может присоединиться любой желающий.

«Яндекс.Карты»

Новая функция в «Яндекс.Картах» позволяет отмечать доступность разных мест. Например, можно указать, оборудован ли пандусом вход в парикмахерскую или есть ли в торговом центре специализированный туалет. Добавление данных займет считаные минуты, но сэкономит много времени тем, кто ограничен в передвижениях — от людей с инвалидностью до родителей с детскими колясками.

Чтобы добавить данные в «Яндекс.Карты», нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». В нем перечислены атрибуты доступности: кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее. Остается лишь отметить, что из этого есть в конкретном месте. Работать с инструментом можно как в веб-версии, так и в приложении карт.

Создавать инструмент помогала Яна Кучина — журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП. Она консультировала команду карт вместе с активистом Иваном Бакаидовым.

Фонд «Лучшие друзья»

Программа дружбы в фонде «Лучшие друзья» помогает людям с ограниченными возможностями найти друга. Фонд дает возможность взрослым людям с нарушением развития и интеллекта (аутизм, ДЦП, синдром Дауна и другими) обрести друга среди волонтеров.

Зачастую люди с подобными особенностями замыкаются в кругу родственников или опекунов. Родители или опекуны могут оказывать достаточную поддержку — но все же каждому из нас необходим друг, с которым чувствуешь себя открыто и свободно. Программа фонда «Лучшие друзья» как раз способствует расширению круга общения, развитию социальных связей людей с нарушениями. Особенное значение такой поиск друга имеет для уже взрослых людей, которым намного сложнее выстраивать коммуникацию с окружающими.

Стать другом-волонтером можно и онлайн. Чтобы присоединиться к программе, достаточно заполнить форму на сайте.

Платформа Everland

Инклюзивный проект Everland способствует трудоустройству людей с инвалидностью. Платформа объединяет сервисные решения для бизнеса, некоммерческих организаций и физических лиц. Сами создатели проекта указывают, что самое важное в Everland — это комплексность: решение социальной задачи с использованием инструментов бизнеса.

Чтобы помочь людям с инвалидностью найти свое дело, обрести хотя бы частичную независимость и стать профессионалами, можно стать наставником в Everland. Так, свои знания и навыки вы примените для того, чтобы помочь адаптироваться человеку к определенному занятию, определить его возможности, сильные и слабые стороны, развить его навыки и найти работу в конечном итоге.

Для участия потребуется определить свой график и степень вовлеченности, а затем по структурной методике присоединиться к команде на сайте платформы.

Проект «Открытая среда»

Социальный проект «Открытая среда» показывает, что люди с аутизмом другие, но, как и все остальные, могут быть частью общества. Организация предоставляет психологическую и гуманитарную поддержку нуждающимся семьям, подбирает специалистов, которые индивидуально работают с особенными людьми.

От волонтеров в «Открытой среде» требуется совсем немного, но именно эти действия помогают разрушать мифы, просвещать и открывать людям с аутизмом окружающий мир. Так, можно ходить с подопечными в кино, социальные клубы, участвовать в групповых играх, помогать в получении бытовых навыков в Тренировочной квартире или участвовать в организации мероприятий.

Свою вовлеченность волонтер выбирает самостоятельно. А чтобы поучаствовать в проекте, нужно лишь подать заявку на сайте организации.

Сервис SameSport

SameSport — это сервис поиска доступных спортивных секций для людей с инвалидностью в Московском регионе. Команда проекта собирает единый каталог доступных занятий и оказывает информационную поддержку активистам.

Вне зависимости от физических или ментальных способностей у человека должен быть доступ к различному досугу, включая спорт. Но при этом далеко не каждый спортзал готов принять человека, столкнувшегося с проблемами, в своих стенах и оказать ему необходимую помощь в освоении упражнений. Но сервис решает этот вопрос, предоставляя открытый перечень всех возможных занятий. Секцию можно подобрать с удобной выборкой по виду спорта, возрасту и доступности.

Если вы связаны со спортивной деятельностью и проводите занятия для людей с инвалидностью или ваши занятия универсальны для всех, то можно внести себя в каталог на сайте сервиса.