Туристы из Китая едут в Россию за янтарем и сладостями

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С 20 июля крупная российская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов рассказал «Вечерней Москве», чем привлекательна Москва для путешественников из Китая.

— Сергей Николаевич, какую долю от всех туристов, приезжающих в столицу, составляли путешественники из Китая?

— До 2019 года включительно лидерами потока были, безусловно, именно китайцы. Они составляли порядка 30 процентов от общего числа иностранных туристов.

— Каковы ваши прогнозы по турпотоку из Поднебесной сейчас?

— В процентном соотношении цифры, думаю, будут такие же. Но на самом деле пока не следует обольщаться, ведь общий турпоток иностранных туристов снизился во время пандемии. Количественно отдыхающих из Китая стало втрое меньше по сравнению с доковидными временами. Тем не менее пальма первенства, думаю, все же будет у них.

— Почему Москва стала так популярна у китайских туристов?

— Это, безусловно, связано с экономической ситуацией у них на родине. Как мы знаем, в последнее время уровень благосостояния Китая с каждым годом растет, у людей появляется все больше возможностей и средств, которые они готовы потратить на отдых. А Москва — наиболее близкая для них европейская столица.

Параллельно с этим Москва тоже ориентирована на китайских туристов. В городе многие вывески, меню, путеводители написаны не только на русском и распространенных европейских языках, но и на китайском. Но вообще Москва стала популярной у китайцев еще в середине нулевых годов. И поток туристов из Поднебесной с тех пор неизменно рос на три–пять процентов в год. Вообще китайцы — народ очень любознательный. Если раньше карикатурным туристом был японец с фотоаппаратом, то теперь — житель Поднебесной.

— Какие достопримечательности в Москве чаще всего посещают путешественники из Китая?

— Их очень привлекают исторические места. Старшее поколение, например, в обязательном порядке посещает мавзолей. Помимо этого, китайцы очень интересуются всеми объектами, связанными с социалистическим прошлым.

Например, они с удовольствием посещают тематические музеи, которых немало в нашем городе. А еще гости из Поднебесной большие любители шопинга, а главный товар для них — янтарь. Этот камень в китайской культуре — символ сытой, безбедной жизни. Его китайцы скупают почти в промышленных масштабах.

— А в гастрономическом плане?

— По моим наблюдениям, китайцы очень любят мороженое, кондитерские изделия, разные сладости. Обожают, кстати, шоколад «Аленка». Не могу сказать, что они едут к нам только ради этого, но такие вещи их однозначно привлекают.

— А традиционную русскую кухню китайцы любят? Обычно, говорят, они в Москве питаются только в китайских ресторанчиках...

— Знаете, я не замечал такого. Китайцы очень адаптивны. Более того, они всегда готовы полакомиться пельменями со сметаной. Это блюдо, кстати, присутствует и в их национальной кухне, только немного в другой вариации. Но при необходимости, конечно, гостям из Поднебесной мы всегда можем подсказать, где найти хороший китайский ресторанчик. Всякие ситуации случаются.

— А много ли российских туристов сейчас готово покорять Китай?

— Многие россияне ездят в Поднебесную, потому что они наслышаны о чудесах их традиционной медицины. Так что в этом направлении преобладает оздоровительный туризм. Россияне едут за массажем, иглоукалыванием по древним методикам. Иногда едут и просто так, чтобы поближе познакомиться с этой необычной страной. К тому же там безопасно. Если и есть в наше время какая-то стабильность, то она сосредоточена на Востоке, а не на Западе.

— Насколько на данный момент налажены российско-китайские туристические связи?

— На данный момент обмен туристическими контактами и программами функционирует довольно слабо. Это все отголоски прошедшей пандемии. Но это тот вопрос, над которым мы в данный момент работаем. Сейчас мы, по сути, только-только начинаем восстанавливать эти связи. В будущем, думаю, мы сможем достигнуть очень неплохих результатов на этом поприще.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Российского государственного университета туризма и сервиса, к 2030 году Россия планирует повысить доход от зарубежных туристов с 11 до 22,3 миллиарда долларов в год. Согласно прогнозам, число туристов увеличится на 10 000 000 человек. 5 000 000 из них будут составлять китайцы.

В 2019 году китайские туристы принесли больше всех прибыли туротрасли России. Объем экспорта услуг гостеприимства из нашей страны в Поднебесную составил 5,6 миллиарда долларов. В среднем обыкновенный китайский турист за один визит в Россию тратит около 2,5 тысячи долларов.