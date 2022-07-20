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Мухомор прикинулся зонтом: биологи предупредили о нашествии ядовитых грибов в Подмосковье

Ольга Никитская

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Мухомор прикинулся зонтом: биологи предупредили о нашествии ядовитых грибов в Подмосковье
Фото: Lebrac / CC BY-SA 3.0

Накануне в СМИ появились тревожные слухи — в Подмосковье стало больше ядовитых грибов. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации вместе с экспертом, автором грибных прогнозов Сергеем Федотовым.

Сейчас в Подмосковье грибники стали более «продвинутыми» и начали собирать много новых видов грибов, особенно разные виды опят. Причем стремятся брать опята не только осенние, но и летние, зимние, заодно хватают и ложные.

— А у них есть двойник: опасный гриб — галерина окаймленная, — рассказывает Сергей Федотов. — Учитывая, что достойных лесов в Подмосковье все меньше, а вырубок, сухостоя после массового поражения елей жуком-типографом все больше, галерине есть где разгуляться — ведь она больше всего любит расти именно на древесине елей и осин. Как-то я нашел бревно, вперемежку усеянное летними, осенними, зимними опятами и галериной, затесавшейся в их ряды.

Галерина очень опасна, подчеркивает эксперт. Обычно она растет в Подмосковье до октября, совпадая по времени с выходом опят.

— Особенно похожа галерина на летний опенок. Так что рекомендую, если вы не грибник-ас, собирать летние опята в отдельный пакетик вместе с ножками, корнями, сростками и потом уже дома, при оптимальном освещении, отрезать каждую шляпку.

Шляпка у галерины, кстати, никогда не вырастает диаметром больше, чем 30 миллиметров, а у опят она бывает много крупнее. Но опираться только на этот признак, определяя галерину, не стоит. Сомневаетесь — выбрасывайте грибы! Смертельная доза галерины — 15– 20 шляпок. Съедите меньше — отравитесь, неизвестно еще, с какой степенью тяжести, — предупреждает Сергей Федотов.

Стоит ли верить глазам своим и уповать на знания, полученные по определителям грибов? Нет. После ливней и периодов засухи грибы порой сильно меняют свой вид. Смываются их «юбочки» (колечки под шляпкой), меняется их цвет, иногда и форма. Чтобы стопроцентно распознавать галерину, нужно очень хорошо ее изучить, причем лучше вживую, с опытным грибником. В Москве галерина массово встречается в больших парках, например, в «Лосином Острове». Хотя, по моим наблюдениям, смертельно опасных грибов в целом больше к югу от Москвы.

Пантерные мухоморы некоторые люди умудряются путать с грибами-зонтиками. Не уверены — не берите! А вот бледную поганку я в последние годы встречал редко. Если встретите и решите взять на опознание, несите домой в отдельном пакетике, да не сбивайте ногой — ведь если шляпка у поганки отломится, ее так легко перепутать с зеленой сыроежкой! Порой отличить их может только эксперт.

Кварная свинушка

Опаснее других грибов свинушка тонкая (на фото), уверен Сергей Федотов: — Если бледная поганка порой случайно попадает в корзину к грибнику, то в случае со свинушкой все иначе: люди сознательно собирают смертельно опасный гриб! В Московской области он входит в десятку самых собираемых, во Владимирской — в четверку хитов сбора. Не думайте, что если у свинушки толстая нога, то она съедобна! Есть съедобная свинушка толстая, она растет на пнях, у нее волосатая ножка. Тонкая свинушка — рекордсмен по накоплению солей тяжелых металлов и другой дряни. Механизм отравления ею условно похож на аллергическую реакцию: по мере накопления определенных веществ наступает отравление. До летального исхода человек обречен на 3–4 недели адских болей, когда отказывают почки, печень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— В том, что ядовитых грибов стало больше, есть доля правды: климат меняется, влага и жара способствуют росту лесных обитателей. Иные грибы многие из нас просто не замечали раньше, а сейчас они привлекают внимание численностью. На мой взгляд, как таковых ядовитиков больше не стало, но галерина определенно встречается чаще, как и пантерный мухомор. Так что соблюдайте осторожность!

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