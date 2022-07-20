Специалисты учреждений соцзащиты помогут подготовиться к появлению домашнего питомца

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Многие дети мечтают завести питомца, но не все понимают степень ответственности за него. В Москве специалисты учреждений соцзащиты помогают родителям и ребенку подготовиться к появлению домашнего животного и осознать степень ответственности, которую придется взять на себя. Подробнее об этом рассказывают специалисты столичных учреждений соцзащиты.

Домашние питомцы помогают детям стать более ответственными и заботливыми. Но когда ребенок просит завести собаку, котенка или хомячка, у родителей появляются опасения, сможет ли он заботиться о животном и воспитывать его.

— Сын хотел завести собаку, но мы переживали, что он не готов ответственно ухаживать за животным. Психолог семейного центра порекомендовал побеседовать с ним и объяснить, как его жизнь изменится с появлением питомца. Мы с супругом рассказали Макару, что с собакой необходимо гулять каждый день, кормить, мыть, воспитывать ее, следить за здоровьем. Благодаря советам психолога все сложилось хорошо. Теперь у нас есть пес Джек. Макар во многом сам заботится о нем и дрессирует, — говорит Наталья, мама 10-летнего Макара.

Перед тем как заводить питомца специалисты семейных центров рекомендуют проконсультироваться с врачом и исключить наличие аллергии. Если у кого-то из членов семьи все-таки есть реакция на шерсть, то не стоит отказываться от идеи завести домашнее животное. Постарайтесь найти альтернативу, например, рыбок, черепаху или попугая.

Перед появлением в семье нового друга можно познакомить детей с ним заранее. Посетите приют для животных, где вам расскажут, как правильно заботиться о них, общаться с ними. Затем следует поговорить с ребенком. Объясните, что с появлением питомца изменится жизнь всей семьи. Подготовьте детей к тому, что им предстоит взять на себя посильные обязанности, которые необходимо выполнять ежедневно.

— Показывайте положительный пример своим поведением. При этом ненавязчиво, спокойно объясняйте ребенку, почему нужно ухаживать за питомцем, воспитывать его, и почему мама с папой не могут все время следить за животным. Не ругайте детей, если они не всегда выполняют свои обязанности. Чтобы сформировалась привычка, нужно время, — сказал специалист семейного центра «Зеленоград» Петр Скворцов.

Специалисты центров содействия семейному воспитанию проводят работу с детьми и подростками, воспитывая трепетное отношение к животным. Ребята из центра «Спутник» несколько раз в год посещают приют для бездомных животных, где помогают заботиться о них. Ребята из Центра имени Ю.В. Никулина тоже регулярно посещают приюты для бездомных животных. Кроме того, в учреждении есть несколько аквариумов, об обитателях которых помогают заботиться дети.

— Аквариумная терапия — это прекрасный способ снижения раздражительности, тревожности, гиперактивности. Ребята с удовольствием наблюдают за разноцветными рыбками. Те, кто постарше, помогают кормить их, чистить аквариумы, менять воду. Это дисциплинирует детей, развивает ответственность, — сказала специалист Центра содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина Анна Холодова.

Выпускники центров, начав самостоятельную жизнь, не представляют ее без домашнего питомца. У некоторых живут кошки, собаки, шиншиллы.

— Общение с животными дает мне ощущение душевного спокойствия. Очень комфортно, когда я возвращаюсь не в пустую квартиру, а в дом, где меня ждут, — признается Александра, состоящая на постинтернатном патронате в Центре «Алые паруса».

Выпускница центра «Возрождение» Виктория поделилась своей историей.

— Я возвращалась домой и увидела, как щенок скулил и бегал по дороге. Мне стало жаль его, и, аккуратно завернув малыша в кофту, я отнесла его в ветеринарную клинику. Там мне сказали, что с животным все в порядке, и я забрала его домой. Назвала Победой. Я гуляла с ней, дрессировала, ухаживала. Собака оказалась очень умной, она знает команды «сидеть», «дай лапу», «лежать», «вперед», «ждать». Победа чувствует по голосу, в каком я настроении. Сейчас ей три с половиной года, это очень чувствительная и добрая собака. Благодаря ей я стала более ответственной, заботливой и спокойной, — рассказала Виктория.

Пушистые любимцы не только помогают развивать ответственность у детей, но и положительно влияют на душевное и физическое здоровье.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.