Отличный повод выйти из дома: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Орехове-Борисове Южном создаются все условия для комфортной жизни людей старшего возраста. Это и программы «Московского долголетия», и обновленная инфраструктура, и благоустроенные для отдыха парки и скверы. Муниципальный депутат Людмила Новосельская рассказала «Вечерней Москве», как преобразился район за последнее время и какие перемены ждут местных жителей в ближайшем будущем.

Создание комфортной среды для каждого жителя — главная задача, поставленная городскими властями. Муниципальный депутат Людмила Александровна Новосельская уверена, что благодаря различным столичным программам у людей серебряного возраста появилась прекрасная возможность не только с пользой провести свободное время, но и раскрыть свои таланты. В районе Орехово-Борисово Южное у местных жителей особой популярностью пользуется проект «Московское долголетие». Его участники могут попробовать себя в самых разных направлениях — от спорта до творчества, а также познакомиться с интересными людьми.

Присоединиться к проекту достаточно просто. В отделе проекта, который находится в филиале «Орехово-Борисово Южное» территориального центра социального обслуживания по адресу: ул. Домодедовская, 24, корп. 4, с улыбкой встречают всех желающих. Здесь открыты занятия по более чем 20 различным направлениям. Выбрать можно любое и даже сразу несколько. Подберут и удобный формат занятий: онлайн и офлайн.

— Некоторое время назад «Московское долголетие» существовало только в онлайн-формате. Сегодня его участники рады вновь появившейся возможности лично присутствовать на занятиях и общаться со своими педагогами и друзьями. В нашем районе особой популярностью пользуются разные виды танцев — от латиноамериканских до народных. Также местные жители очень любят ходить на занятия по художественно-прикладному творчеству, где они могут изготовить оригинальные поделки, а затем подарить их близким, — рассказала Людмила Новосельская.

Филиал «Московского долголетия» в районе Орехово-Борисово Южное открылся одним из первых в городе. Проект достаточно быстро завоевал симпатии горожан серебряного возраста. Как рассказывает преподаватель по направлению «рисование» Ольга Жукова, занятия со временем превратились в настоящую школу искусств, где каждый ученик может реализовать свой потенциал и добиться определенных успехов.

— На уроках мы осваиваем разные художественные техники, изучаем творчество великих художников и устраиваем собственные выставки! — с гордостью констатирует преподаватель.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Местная жительница Ирина Вяхорева, которая вместе с мужем посещает занятия по народным танцам, очень довольна тем, что в ее родном районе можно прекрасно провести время недалеко от дома. Ведь далеко не у всех пожилых людей есть возможность брать уроки в центрах, находящихся на приличном расстоянии от места жительства.

— Очень нравится, что сотрудники социального центра относятся к нам с особым вниманием: всегда помогут выбрать интересный курс, позаботятся о том, чтобы нам было комфортно, и решат любую проблему. Нам с мужем приятно здесь заниматься, а если уезжаем на дачу, то обязательно подключаемся онлайн, чтобы ничего не пропустить, — отметила москвичка.

Впрочем, для того чтобы насладиться чистым воздухом, жителям района Орехово-Борисово Южное вовсе не обязательно его покидать. Погулять здесь можно в народном парке «Березовая роща», где семь лет назад прошли работы по комплексному благоустройству. Весной особыми видами и ароматами отличается яблоневый сад, расположенный неподалеку от природно-исторического парка «Царицыно». На его территории есть удобные дорожки для пеших прогулок, фонари, места для отдыха с лавочками. Любимым же местом для прогулок у жителей стал Ореховый бульвар. Благодаря программе благоустройства района здесь проложены новые дорожки, высажены деревья и кустарники, обустроены цветники и газоны. Вдоль бульвара создано несколько зон для отдыха, оборудованных фонарями и удобными скамейками.

Более того, сейчас в муниципальном образовании активно ведутся комплексные работы по благоустройству придомовых территорий. Специалисты уверены, что так представители старшего поколения смогут комфортно отдыхать прямо у дома. Так, летом этого года городские службы установили новые лавочки, заменили бордюрный камень и озеленили дворы по адресам: ул. Ясеневая, 32, корп. 2, и ул. Тамбовская, 10, корп. 2. Теперь облагороженная территория пользуется большой популярностью у горожан.

— Мы всегда стараемся создавать комфортные условия для граждан всех возрастных категорий, поэтому при составлении проектов благоустройства обязательно консультируемся с местными жителями, ведь кто, как не они, знает, что нужно району, — подчеркнула муниципальный депутат Людмила Новосельская. — Регулярно проводим мониторинг территорий, чтобы все соответствовало санитарным нормам и было безопасно для наших жителей.

СПРАВКА

Район Орехово-Борисово Южное образован в 1995 году. Его площадь составляет около семи тысяч квадратных километров. От негативного воздействия дорожной инфраструктуры территория надежно защищена зелеными насаждениями: с запада — лесополосой в долине реки Язвенки, с востока — Зябликовским лесопарком, с севера — долиной реки Шмелевки. Одной из главных достопримечательностей района считается центр культуры и искусства «Авангард», который известен уже более 30 лет. Местом своего жительства район выбрали более 146 тысяч человек.