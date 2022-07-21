Жить дружно с природой: директор парка «Яуза» Александр Сапронов об искусстве находить компромиссы

Директор парка «Яуза» Александр Сапронов ежедневно объезжает территорию заповедника / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой спрашиваем профессионалов о том, чего не знаем сами. Чем, к примеру, занимается директор парка? Можно ли подружить бобров с людьми? И как покосить траву, не задев чувства сердобольных местных жителей? Ответы на все эти вопросы знает Александр Сапронов, директор «Яузы» — самого длинного экологического парка в Европе.

Александр Сапронов общественной работой занимался всегда: будучи студентом, организовывал досуг для жителей родного Северного Медведкова, а затем в качестве муниципального депутата помогал соседям с благоустройством района. Старшие коллеги понимали, что кипучей энергии молодого общественника нужно правильное русло — оно конвертирует ее в яркий проект. Такое русло нашлось на реке Яузе. Заброшенные берега реки местами производили гнетущее впечатление: пустыри здесь чередовались с зарослями и свалками. За три года благодаря работе команды Сапронова территория превратилась в рекреационную зону, где наличие редких растений и животных не мешает отдыху человека. А надо сказать, что сделать это — задача непростая: статус особо охраняемой территории накладывает определенные ограничения на развитие парковой инфраструктуры. Но Сапронову это, кажется, удалось. Во всяком случае, сегодня пример Яузы используется в регионах как доказательство возможности успешного благоустройства особо охраняемой природной зоны внутри города.

— Как стать директором парка?

— Наверное, надо очень сильно этого хотеть. Я много лет мечтал быть директором парка. Я наблюдал за развитием парков «Зарядье», «Сокольники», Бабушкинского, которые преображались прямо на моих глазах. И это очень вдохновляло, хотелось и самому сделать что-то подобное.

Живу я на северо-востоке города, и около моего дома протекает Яуза, берега которой находились в достаточно запущенном состоянии. И в 2016 году мы с моими коллегами — муниципальными депутатами — выступили с инициативой по реабилитации этой территории. С этого момента и начались работы по ее развитию.

И когда часть работ была выполнена, стало понятно, что нужно создать организацию, которая всю эту красоту будет обслуживать. Так возникло ГАУ «Парк Яуза», где мне предложили должность директора.

— Узнают ли вас посетители?

— Крайне редко узнают, поскольку парк огромный — он проходит через десять районов северо-востока Москвы, его посещают около миллиона человек. Но во время обхода с инспекцией или проверкой люди понимают, что я имею отношение к деятельности парка, и подходят с вопросами и предложениями. Кто-то просит поставить лавочки или сделать детские площадки, кто-то — покосить траву, а кто-то, наоборот, не косить.

— Какая самая странная просьба вам поступала?

— Как-то ко мне обратились с идеей построить в парке бассейн. Мы, конечно, от этой идеи отказались, потому что парк «Яуза» — особо охраняемая территория, и такое сооружение там строить нельзя.

Кроме этого, у нас в парке проживает несколько колоний бобров, которые мигрируют по течению то вверх, то вниз. Сейчас они уже подобрались к центру Москвы. А у МКАД в районах Свиблово и Ростокино находятся бобровые хатки. Животные быстро грызут деревья, которые падают в водоем и получаются маленькие запруды. И некоторые жители просили обвязывать деревья, чтобы их не уничтожали бобры, в то время как другие были категорически против того, чтобы деревья обматывали проволокой, поскольку они кормовая база для бобров.

Мы нашли компромиссное решение — решили сохранять особо ценные породы деревьев, например, березу и клен обыкновенный. А другие деревья оставляем бобрам как кормовую базу. Очень много было просьб на велодорожках установить лежачих полицейских. Но они неудобны для людей с колясками. В результате мы решили нанести специальную разметку на велодорожку со знаком «осторожно».

— Сделаете ли вы замечание посетителю парка, если во время прогулки заметите, что он кинул окурок мимо урны или не убрал за собакой?

— Я постоянно делаю такие замечания! Так, в прошлом году была реабилитирована пойма реки Чермянки. Мы создали там искусственный пруд, куда высадили различные водные растения. Кувшинки, например, мы посадили вдоль береговой линии, чтобы можно было отдыхать на берегу и любоваться этими красивыми цветами. И вот на днях я увидел, как мужчина начал бросать своей собаке палку в пруд. Собака прыгала за палкой, задевая и ломая кувшинки! Я объяснил мужчине, что кувшинки стоят денег: мы покупали их специально, чтобы создать эту красоту.

К счастью, большинство посетителей реагируют на замечания правильно. Да, есть люди, которые начинают возражать, дескать, это законом не запрещено. Но я в таких случаях напоминаю, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А вообще, после того как часть территорий парка преобразовалась, люди стали относиться к инфраструктуре бережнее: они не воруют цветы с клумб, не бросают мусор на газоны, а просто гуляют и восхищаются. И очень приятно осознавать, что среди местных жителей красивая инфраструктура постепенно становится стимулом для бережного отношения к территории и ее сохранения.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

— С кем работать сложнее — с животными или с людьми?

— Конечно, с людьми! Так, например, сейчас в парке мы активно ведем эколого-просветительскую работу. У нас есть штатные специалисты, которые проводят экологические экскурсии. Скоро откроется экоцентр «Яуза».

Мы рассказываем людям о том, что парк — это не просто дорожки, газоны и детские площадки, а уникальная природа, с огромным количеством красно-книжных птиц и растений. Для того чтобы люди могли комфортно проводить время в парке, им нужно объяснять, что они здесь не одни, что на территории нельзя разжигать костер — от этого страдает биоразнообразие парка. Мы показываем им экологические тропы, которые расположены на сваях над травой: с них нельзя сходить, потому что в высокой траве могут гнездиться птицы.

Основная сложность — объяснить людям, что в парке главный не человек, а природа. Но очень приятно, что работа нашей команды начала давать свои результаты. И это действительно чувствуется.

— Сколько кофе выпивают посетители парка «Яуза» в день?

— Зависит от дня и времени года. В среднем около 500 чашек в будний день. А в выходные в хорошую погоду это количество увеличивается до 2000–3000 чашек. В осенний же денек, когда нежарко, но солнечно, кофе льется рекой! Да я и сам не отказываю себе в чашечке капучино во время обхода, это мой любимый напиток.

— Могу ли я открыть точку с мороженым в парке?

— Все объекты торговли в Москве имеют четкий и прозрачный алгоритм работы. Правительство Москвы установило порядок проведения аукционов на аренду объектов торговли. Публикуется извещение, и любой желающий может поучаствовать в аукционе. Выигрывает тот, кто предложит большую сумму. У нас можно открыть как киоск с мороженым, так и точку с горячей кукурузой или небольшую кафешку. Но мы стараемся не устанавливать большое количество объектов торговли, потому что мы — парк, а не фуд-корт.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть к вам в команду?

— Я всегда смотрю на то, насколько человек мотивирован работать и насколько у него горят глаза. Я всем говорю, что парк «Яуза» — это не просто территория парка, а наш дом. Как мы свой дом содержим, так мы должны заниматься и нашей работой. Если сотрудник живет работой, то это наш человек! Когда соискатель приходит ко мне на собеседование, я прошу рассказать его о парке «Яуза». И мне сразу становится все понятно. Как человек про этот парк расскажет, так он и будет работать! Если он, идя устраиваться на работу, знает наши основные территории, проекты, историю парка, знает, например, о том, что здесь проходит дорога в лавру, то он будет болеть за свое дело.

— Суровый ли вы руководитель?

— Я не суровый, я просто стараюсь ответственно относиться к тому, чем занимаюсь. Мне хочется, чтобы все гости парка чувствовали себя в безопасности, ощущали заботу, радовались. Я всегда очень переживаю, если что-то у нас не получается, — есть какие-то проблемы, сложности. В этом случае, да, я могу пожурить, но начинаю с себя. И каждый раз мы проводим работу над ошибками и стараемся все недоработки устранить.

— Как выглядит ваш обычный день на посту директора?

— В 8 утра я уже на работе. Где-то до девяти–десяти мы работаем с документами, письмами, после этого я стараюсь обойти хотя бы одну территорию. Приезжаю на час и прохожу ее пешком. Когда территория большая — могу проехать ее на самокате. Конечно, это менее эффективно, так как пешком больше успеваешь рассмотреть.

Дальше мы собираемся с командой и обсуждаем наше развитие, проекты и возникающие проблемы. Постоянно встречаемся с различными инициативными группами, местными жителям и управляющими органами, решаем текущие задачи. Регулярно приглашаем разных креативщиков и обсуждаем концепцию мероприятий и арт-объектов.

Кроме этого, существует огромное количество каких-то параллельных проектов — проектирование территорий, например. Сейчас на портале капитального ремонта правительства Москвы занимаемся реабилитацией еще одного огромного участка нашего парка, следим за ходом работ: проверяем, как кладут плитку, высаживают деревья — там нужен постоянный контроль. Выходит, что день начинается у меня в 8 утра, а заканчивается около восьми часов вечера.

— Самый необычный случай за всю историю работы в парке «Яуза»?

— Один из местных жителей нашел мой номер в сети, позвонил и заявил, что у него есть ко мне уникальное предложение. Я пригласил его прийти и пообщаться. Он заходит и с порога выкладывает, что у него есть классная идея провести фестиваль аэростатов в парке! Я понимаю, что это абсолютно нереально и тактично отвечаю, что идея действительно классная, воздушные шары в небе над парком выглядели бы очень красиво, но все-таки мы живем в городе, полеты над которым запрещены.

Здесь огромное количество домов, это было бы небезопасно. Впрочем, мой отказ человека не расстроил, более того — мы с ним подружились и сейчас продолжаем общаться. Он воздухоплаватель-любитель, живет в Свиблове, регулярно гуляет в парке и информирует нас о недоработках, участвует во всех наших спортивных и досуговых мероприятиях. Уже несколько лет он приглашает меня посетить одну из площадок в Московской области, где проводятся фестивали аэростатов и воздушных шаров. Может, в этом году и выберусь.

ДОСЬЕ

Александр Сапронов родился в 1989 году в Москве, окончил Российский государственный университет туризма и сервиса по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2009 по 2018 год руководил Центром поддержки спортивных и социальнокультурных инициатив. С 2014 по 2019 год — директор государственного бюджетного учреждения Москвы «Центр досуга и спорта «Паллада». В 2012 и 2017 годах избирался депутатом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково.

С 2019 года стал председателем Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ и в том же году назначен директором парка «Яуза». Благодарности: председателя СФ В. И. Матвиенко, мэра Москвы С. С. Собянина, многочисленных законодательных и исполнительных органов власти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Парк «Яуза» — самый протяженный экологический парк в Европе. На данный момент его территория — 250 гектаров. В ближайшее время он объединит все парки вдоль реки Яузы в единую зону отдыха и станет первым в России суперпарком площадью 600 гектаров. На территории парка: 253 камеры наблюдения, 93 поста охраны, 36 детских площадок, 60 видов птиц, из которых 18 занесены в Красную книгу Москвы; 80 видов млекопитающих и беспозвоночных животных, из которых 14 видов занесены в Красную книгу Москвы; 8,5 километра экотроп, 9 километров велодорожек.