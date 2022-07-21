Специалисты столичных органов опеки помогают сохранить семьи

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Поддержка сотрудников опеки и попечительства может потребоваться семьям горожан в самых разных ситуациях. Их задача — защитить права детей. О самых запоминающихся случаях из своей практики рассказал Антон Стрелков, заместитель начальника Сосенского отдела социальной защиты населения. Его история продолжает рубрику «Опека в лицах» портала «Моя новая семья».

Бывает так, что члены семьи не могут договориться сами, с кем останется ребенок после расставания родителей или как он будет общаться с живущими отдельно папой или мамой, и обращаются в суд. Участниками такого процесса всегда являются сотрудники опеки.

Однажды в Сосенский отдел соцзащиты пришли супруги, находящиеся в процессе развода. Вопрос, с кем останутся дети, они собирались решать в суде.

— Мы пообщались с каждым лично и заметили, что даже в такой конфликтной ситуации друг о друге они отзываются достаточно тепло. Это внушало надежду. Отправили их на процедуру медиации, — рассказывает Антон.

Занимающиеся этим службы работают в семейных центрах Москвы. Они помогают близким людям справиться даже с самыми непростыми ситуациями. Каждый житель города может онлайн оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

В результате супруги не просто смогли найти компромисс, а решили попробовать сохранить семью. Через год они пришли в органы опеки поблагодарить Антона и его коллег за то, что удержали их от опрометчивого поступка — развода.

Если родители хотят совершить какую-либо сделку с имуществом их сына или дочери, сначала нужно заручиться поддержкой органов опеки, которые оценят, отвечает ли она интересам ребенка.

— К нам за предварительным разрешением на продажу дома обратилась семья. Он находился в окружении берез, а у сына развилась сильная аллергия на пыльцу. Родители подобрали себе жилье в другом месте, где не было опасных для мальчика деревьев. Мы внимательно изучили все документы, в том числе и медицинские, и разрешение выдали: переезд ребенку был необходим, — поясняет специалист.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Помочь детям и родителям встретиться

Несомненно, важный блок в работе органов опеки посвящен детям-сиротам: еще ждущим своих будущих приемных родителей, тем, кто уже обрел семью, вступающим во взрослую самостоятельную жизнь.

— Как только у нас появляется информация о ребенке, нуждающемся в папе и маме, мы сразу же обзваниваем кандидатов, подробно рассказываем о нем, о помощи, которую готов оказать город, если они решатся принять малыша, — комментирует Антон.

Запомнилась специалистам семья Разумовских (фамилия изменена).

— Мы познакомились, когда они оформляли у нас заключение о возможности стать приемными родителями маленького мальчика. Но через год Разумовские пришли к нам еще за одним заключением! Так в семье появилась дочка. А затем они их усыновили и удочерили соответственно. Недавно звонили нам и говорили спасибо за помощь, — не скрывает радости Антон.

В Новой Москве живет немало приемных семей. В одном только Сосенском их 110.

— В округе есть своя служба сопровождения, чтобы получить ее помощь, родителям нужно заключить договор, одной из сторон которого выступает орган опеки. По его условиям доступна поддержка психологов, юристов, специалистов по работе с семьей. Мы всем подробно объясняем, чем мы в связке со службой сопровождения можем помочь, — говорит замначальника отдела.

Надежное плечо для молодых сирот

С выпускниками центров содействия семейному воспитанию или приемных семей работа специалистов опеки строится в двух направлениях. Юношей и девушек от 18 до 23 лет поддерживают службы постинтернатного патроната. Органы опеки координируют эту работу.

— Стараемся со всеми ребятами выстроить дружеские отношения, чтобы они нам доверяли. Большинство приходит в опеку, даже когда завершен срок сопровождения, приятно видеть, когда у них все хорошо, — делится специалист.

Второе направление помощи выпускникам — это работа с их жильем, если у них есть такое в собственности. Когда возникает необходимость, перед совершеннолетием юноши или девушки силами города в таком доме или квартире делается ремонт.

— Илья, выросший в одном из столичных центров для детей-сирот, незадолго до выпуска получил в наследство дом в Новой Москве. Состояние, конечно, было ужасным: ни ванны, ни туалета, еще и долги за коммунальные услуги, оставшиеся от ранее живших там родственников юноши. Мы обратились в администрацию поселения, составили вместе со специалистами смету на ремонт, добились списания долгов, — рассказывает Антон. В итоге Илья въехал в чистый отремонтированный дом, сейчас у него все хорошо, юноша работает в сфере IT.

Работа в соцзащите непроста и, наверное, люди, выбирающие для себя в качестве профессии помощь жителям города, обладают определенным складом характера, набором личных качеств.

— Специалист органов опеки должен быть человеком широкой души, умеющим сострадать другим, ему нужны усидчивость и находчивость. Я никогда не жалел о выборе профессии, — убежден Антон.

ЗАМЕТКА

Узнать больше о работе органов опеки и попечительства можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники центров содействия семейному воспитанию и замещающих семей, все, кто интересуется темой помощи детям-сиротам.