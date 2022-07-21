Улицы Арбата в ярких красках

Замдиректора ГБУ «Жилищник района Арбат» Дмитрий Абрамчук / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

До конца августа завершатся все плановые работы по благоустройству территории района Арбат. Об этом вчера заявил заместитель директора по содержанию и благоустройству местного ГБУ «Жилищник» Дмитрий Абрамчук.

По его словам, в рамках программы благоустройства в этом году в районе проводятся работы по улучшению десяти дворовых территорий. Также дополнительно установят одну детскую спортплощадку.

— Кроме того, будут благоустроены еще и пришкольные территории двух образовательных учреждений. Ведутся работы по замене асфальтового покрытия и бордюрного камня на улицах района, следим за газонами, высаживаем новые деревья и кустарники, — рассказывает Абрамчук. — Наша главная задача — сделать территорию района комфортной для ее граждан и многочисленных гостей города.

Приводятся в порядок и знаменитые арбатские переулки. Здесь многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов за счет частичного переустройства уличного пространства. Кроме того, на многих дорогах установят больше «лежачих полицейских».

— Также в арбатских переулках появится около 80 новых лавочек и скамеек. Установят фонари исторического типа, которые должны выглядеть так же, как в начале ХХ века. Однако они будут оснащены современными настраиваемыми линзами и специальными шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов, — продолжил Абрамчук.

Во дворах будут оборудованы дополнительные карманы для машин. А поскольку на улицах Москвы все чаще можно встретить электромобили, то для них в районе установят 16 зарядных станций.

Большое внимание уделяется зеленым зонам и скверам. Специалистами уже посажено более пятисот новых деревьев и кустарников — они создают для жителей прохладу и комфорт в жаркие летние дни.

— Особое внимание уделяем благоустройству скверов — это пожелания местных жителей, — продолжает рассказ о планах на будущее замдиректора ГБУ «Жилищник района Арбат». — В рамках реализации программы «Моя улица» проведено благоустройство Смоленской набережной, объединенной с Ростовской и Саввинской набережными в общую зону отдыха.

Изменения произойдут также в двух знаковых местах — возле памятника Булату Окуджаве на улице Арбат и в Кривоарбатском переулке — у стены Цоя. Эти пространства переоформят, чтобы они смотрелись в едином стиле с главной улицей района.