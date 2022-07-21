Автолюбителям начали приходить штрафы за проезд по ЦКАД

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«Автодор» предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с рассылкой СМС.

В сообщениях аферистов говорится о якобы существующей задолженности за проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Оформление такого СМС подозрений не вызывает, а фальшивый сайт почти не отличишь от официального сайта оператора «Автодор — Платные дороги», в том числе и по форме оплаты проезда по ЦКАД.

Кроме того, злоумышленники делают акцент на том, что после оплаты проезда назначенный штраф будет аннулирован.

— Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников! Прежде чем оплачивать задолженность, убедитесь в ее реальном наличии, — предупреждают водителей в «Автодоре». И просят использовать только официальный сайт «Автодор — Платные Дороги» — avtodor-tr.ru.

— Москвичам также начали приходить сообщения о необходимости оплатить штраф за нарушение ПДД. Причем если сделать это прямо сейчас, будет скидка в 30 процентов,— рассказывает эксперт по кибербезопасности Денис Емцев. — Нередко сообщение написано якобы с номера вашего банка — в расчете на то, что у вас автоподписка на штрафы. Человек, решив, что лучше оплатить со скидкой, делает эту оплату в приложении банка — то есть нажимает «оплатить» перейдя по ссылке в сообщении. И все, деньги уходят. Если же сначала проверить этот штраф по номеру постановления, то выяснится, что он выписан совсем на другую машину и часто, по поводу правонарушения в другом регионе.

Эксперт советует: будьте внимательнее. Тщательно проверяйте, за что именно вы платите.