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Речной патруль: отряд «Меч» следит за порядком с катера

Андрей Писарев
Общество
Речной патруль: отряд «Меч» следит за порядком с катера
Дмитрий Челеда и Александр Жаров готовы к дежурству / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичный ОМОН на транспорте «Меч» отметил в июле 31-ю годовщину образования. Корреспондент «Вечерней Москвы» вышел с сотрудниками отряда в рейд по Москве-реке.

Сотрудники ОМОНа на транспорте обеспечивают безопасность на железнодорожных вокзалах и сопровождают поезда. Но следить за порядком им приходится не только на суше, но и на воде: с весны по осень они патрулируют на катерах акваторию Москвы-реки. Зачастую омоновцы дежурят вместе с представителями Мосприроды и Росрыболовства, чтобы помочь инспекторам, если нарушители окажут сопротивление или попытаются скрыться.

— Мы выходим на дежурство на четырех катерах, двух гидроциклах и быстроходной лодке, — рассказывает заместитель командира моторизированной роты капитан полиции Александр Жарков.

Одна из их задач — ловить браконьеров. Так недавно стражи порядка задержали 40-летнего жителя Московской области и 18-летнего москвича, которые ночью на надувных лодках расставили сети и выловили из Москвы-реки полторы сотни рыб на 130 тысяч рублей.

— По закону запрещено ловить рыбу с 1 апреля по 10 июня, когда идет нерест, а в остальной период ее можно ловить только удочками, — поясняет Александр Жарков.

Речной патруль: отряд «Меч» следит за порядком с катера Дмитрий управляет катером / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Против виновных возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Если в ходе дежурства сотрудники отряда встречают браконьеров, которые ловят рыбу сетями или оглушают ее динамитом, то задерживают их и вызывают сотрудников Мосприроды, чтобы те составили административные протоколы. Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Во время совместных дежурств с представителями Мосприроды, как поясняют омоновцы, в сезон составляется до десяти административных протоколов.

Пока бойцы рассказывают о своей службе, мы проезжаем на катере вдоль стадиона «Лужники». Летом в этом месте они дежурят каждый день. Но здесь их «уловом» становятся не браконьеры, а те, кто распивает спиртные напитки или купается в неположенных местах. Заодно стражи порядка следят за правильным движением судов по реке, объясняя мне, что здесь оно, как и на дороге, правостороннее.

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