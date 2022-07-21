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Горький был здесь частым гостем: в столице уже 95 лет организуют культурный отдых для офицеров

Андрей Объедков
Общество
Горький был здесь частым гостем: в столице уже 95 лет организуют культурный отдых для офицеров
Турнир по русскому бильярду в ЦДКА. Фото конца 1930-х годов / Фото из архива ЦДРА

В этом году Центральному дому Российской армии имени Михаила Фрунзе исполняется 95 лет. Художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова рассказала «Вечерней Москве», кто из известных людей в нем бывал и как сейчас поднимают боевой дух офицеров.

— Ирина, для чего был создан Центральный дом Российской армии?

— Основная его задача — организация досуга военнослужащих и членов их семей. Идея его создания возникла в 1925 году, после смерти председателя Реввоенсовета Михаила Фрунзе, имя которого носит наше учреждение. И 27 сентября 1927 года на Суворовской площади был открыт Центральный дом Красной армии (ЦДКА), который после распада Советского Союза был переименован в Центральный дом Российской армии. Ныне в нем работают артисты, которые регулярно выступают перед военнослужащими в столице и за ее пределами, в том числе в горячих точках.

— А кто из известных людей и коллективов сотрудничал с вашим учреждением?

— Частым гостем ЦДРА был писатель Максим Горький. Известно, что 2 июня 1928 года здесь состоялась его первая встреча с воинами Московского гарнизона. А еще у нас хранится картина художника Василия Сварога «А. М. Горький и К. Е. Ворошилов в тире ЦДКА», на которой Максим Горький изображен с пневматической винтовкой.

Горький был здесь частым гостем: в столице уже 95 лет организуют культурный отдых для офицеров 1946 год / Фото из архива ЦДРА

Писатель любил приходить сюда, в основном на книжные выставки. Но однажды в 1932 году они приехали с маршалом Климом Ворошиловым и отправились в тир ЦДРА: Горький захотел научиться стрелять — решил исполнить свою мечту. На тот момент ему было 64 года. Знаменитый Ансамбль песни и пляски имени Александрова создавался именно в Центральном доме Красной армии. Спустя семь лет он стал самостоятельным коллективом.

— Какие студии и коллективы у вас есть сейчас?

— В начале 1930 года в ЦДРА возник изокружок самодеятельных художников. Он объединял красноармейцев, которые позже стали студией военных художников. Еще работает студия писателей, которая проводит литературные конкурсы и издает книги об армии. У нас также ведется работа с одаренными детьми, которые ежемесячно устраивают концерты для военных. А еще у ЦДРА в Екатерининском парке, который раньше назывался парк ЦДКА, есть свой планетарий. Он открыт для военнослужащих и членов их семей. В планетарии проводят научно-просветительские лекции, и он пользуется большой популярностью у военных. Посетить его сможет и кто-то из читателей «Вечерки». К 95-летию ЦДРА мы решили провести викторину, посвященную его истории. Первый, кто правильно ответит на вопросы, получит два билета в планетарий.

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