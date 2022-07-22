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С русского поля в тропики: в Москве стартует фестиваль «Цветочный джем»

Василиса Чернявская 
Общество
С русского поля в тропики: в Москве стартует фестиваль «Цветочный джем»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

22 июля в столице стартует фестиваль «Цветочный джем». «Вечерняя Москва» узнала, чем удивят площадки мероприятия в этом году.

На площадках фестиваля воссоздадут лучшие конкурсные и специальные проекты «Цветочного джема» прошлых лет. Ландшафтные дизайнеры представят висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова.

— Всего будет создано 27 садов и цветочных композиций на центральных площадках Москвы. Манежная площадь, Камергерский переулок, Тверской бульвар, Никольская, Новый Арбат и другие улицы будут утопать в цветах, — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Специально для мероприятия в Москву привезут и высадят сто тысяч растений. Одна из самых необычных композиций появится на переходе от Манежной к площади Революции. Здесь вырастет настоящее «Русское поле».

Эффектный кадр

На пересечении Столешникова переулка и улицы Петровки появится «комната» из ярких однолетников — фотозона из живых цветов.

Русский лес

Сады «Цветочного джема» — это не только цветы. Главный вход ВДНХ украсит «Русский лес» — дальневосточный зеленый остров из душистых сосен и елей, орешника, кустиков голубики и амурского бархата. Еще один «Русский лес» вырастет перед входом в Парк Горького.

Тропики в центре

На Биржевой площади воссоздадут полюбившуюся всем галерею, украшенную вьющимися тропическими лианами. А на расположенной неподалеку Новой площади гости попадут в «Зеленый коридор», где можно будет посидеть под свисающими цветочными плетями.

Лестница в цветах

Спецпроект 2017 года так впечатлил москвичей, что появилась традиция повторять его ежегодно. Лестница Российской государственной библиотеки снова наполнится яркими красками.

Дань театру

В Камергерском переулке у подножия памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко появится каскадный розарий — выставка редких сортов роз. Эти цветы часто ассоциируются с театром, поэтому саду-розарию нашли почетное место в самом театральном переулке Москвы.

Пшеница колосится

Для создания композиции «Русское поле» ушло почти девять тысяч колосьев пшеницы,12 ив и полторы тысячи красных маков. На фото внизу — флорист Дарья Олейникова занимается подготовкой площадки «Русское поле» к фестивалю «Цветочный джем».

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