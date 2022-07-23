Второй сезон посева: что можно сажать в конце июля

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В конце июля — начале августа в Москве начинается второй сезон посадок и посевов. Этот период считается идеальным для многих овощных и зеленых культур. О том, что лучше всего начать выращивать с середины лета, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

Вторую половину лета можно посвятить выращиванию крестоцветных культур, зелени, некоторые умудряются второй раз посеять и собрать урожай огурцов. Если у вас хорошая земля — дерзайте. Сейчас световой день будет потихоньку сокращаться, но это никак не помешает вам вырастить прекрасную редиску, получить второй урожай цветной капусты, удивить домашних сочным, крупным дайконом, ароматным укропом и петрушкой, новым урожаем руколы.

Если же почва у вас не слишком плодородна, можете дать ей отдохнуть. И не просто отдохнуть, а оздоровиться. Перекопайте освободившиеся грядки, заложите в них полуперепревший компост, дайте постоять пустыми, поливая и удаляя с незасеянной земли сорняки, прикрывайте ее мульчей — все это будет работать на восстановление плодородия. Кстати, можете начать готовить и яму под тыкву, которую посадите на будущий год. Можете сбрасывать в нее очистки, ботву, живую органику: все это будет перепревать, и на будущий год вы вырастите тыкву-здоровячку. И не забудьте подкормить те культуры, которые сейчас плодоносят!

Ешьте брокколи на здоровье

Как правило, посадки брокколи во второй половине лета приносят не самый большой, но ощутимый урожай. Капуста прекрасно переносит заморозку и будет приятным дополнением к зимним супам.

Ну а польза ее безмерна: она хорошо влияет на пищеварение, сердечно-сосудистую и иммунную системы, оказывает антиканцерогенное действие. И в ней нет ни грамма жира!

Фасоль спаржевая: витаминный микс

О пользе фасоли говорилось не раз — в ней огромное количество витаминов и растительного белка. Посадите ее на расстоянии 10 см друг от друга, она успеет и зацвести, и принести урожай. Если ночи будут холодными, ее лучше укрывать неткаными материалами.

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Цветущие многолетники

Многие дачники в июле досаживают на участках те цветы, которые им приглянулись в уже цветущем виде. Почву перед высадкой растений стоит удобрить. Плюс высадки растений цветущими в том, что вы сразу увидите, как они будут сочетаться с другими посадками.

Шпинат: вкусно и полезно

При летнем посеве шпината у вас больше шансов вырастить его, поскольку культура не уйдет в стрелку, как бывает при посеве весной. Шпинат полезен при гипертонии. Стебли шпината можете заморозить — будет зимой прекрасный омлет!

С редькой хорошо худеть

Очень полезна редька для тех, кто сидит на диете: в ней много клетчатки, редька создает чувство сытости при низком уровне калорий, помогает восполнять недостаток калия, натрия, магния, кальция и железа. Редьку желательно сажать свободно, чтобы не травмировать потом растения прополкой.

Горох: источник белка

Источник растительного белка, витаминов и минералов, горох быстро проклюнется и успеет принести урожай. Ну а ботва его — оздоровитель и улучшитель почвы. Лопатки тоже тушат и употребляют в пищу, очень вкусны они с морковью.

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Салат укрепит иммунитет

Лекарь — так называют салат медики, и они правы: он полезен для глаз, укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ. Салат можно посеять плотно и по мере роста продергивать его.

Дайкон: с нотками Японии

В состав сочного, чуть островатого и незаменимого в салатах дайкона входят витамины В, С, А, РР, Е, минеральные вещества, пектины, бетакаротин. Сажайте дайкон на расстоянии 7–10 см между растениями, получите мощные корнеплоды.

Редис

О редиске, любимице нашей, можно говорить бесконечно. Она вовсе не «пуста», как думают многие: в ней много фенолов, обладающих антиоксидантными свойствами. Но сеять ее нужно ближе к августу, тогда она вырастет сочной, крупной.

Петрушка листовая сердцу мила

О пользе петрушки и говорить нечего — это доктор почек, сердца и мозга. Посейте петрушку плотно, дайте всходам подняться и продерните ее, а выполотую зеленушку заморозьте. Но сеять в июле нужно именно листовую петрушку, не корневую!

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Капуста не простая, а пекинская

Растет капуста быстро, во второй половине лета ее не так атакуют блошки и прочие вредители. Прекрасный салат, а то и добавка в супы вам обеспечены. Капусту можно и посушить, а порошок использовать как добавку в супы.

Рукола: личный лекарь

Эта культура не очень подходит для заморозки, но зато поедите ее вволю. Одна из уникальных способностей руколы — повышение гемоглобина! А если у вас отеки, то рукола — ваш персональный лекарь. Ешьте ее, и водно-солевой баланс организма придет в норму.

Сладкая земляника

Оптимальное время для высаживания земляничной плантации — именно июль. Грядка должна быть высокой, земляника не переносит застоя влаги. Перед посадкой перекопайте почву, внесите перегной. Если у вас его нет, в лунки для посадки обязательно нужно внести удобрения для клубники.

На заметку

Посадку в июле лучше делать в утренние или вечерние часы. Если решили посадить цветы, купленные в питомниках, рекомендуется замульчировать растения после высадки щепой или корой, чтобы сохранить влагу — ведь в июле, как правило, еще жарко. Кроме того, мульча предотвратит рост сорняков.

Горчица не огорчит

Алиса — та, что путешествовала в Стране чудес, говорила, что от уксуса — куксятся, а от горчицы — огорчаются. Про уксус не спорим, а вот горчица для огородника — культура полезная. Посейте ее на тех грядках, почву на которых нужно улучшить. Когда растение зацветет, полюбуйтесь ею, а потом... перекопайте грядку прямо с растениями. Земля станет значительно лучше. В качестве сидератов можно сеять горчицу белую, фацелию или синяк, горох и настурцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Зелень, которую вы растите на огороде, прекрасно сохраняется в морозилке. Для ее хранения можно использовать как пластиковые емкости, так и обычные пакетики. Главное — зелень режут сухой, складывают в пакеты плотно, удаляя из них воздух перед заморозкой. Хорошо сохраняется зелень и в пакетах из-под молока: их надо вымыть, высушить, а потом ссыпать туда зеленушку. Пакеты закрывают и хранят в морозилке «стоя». Мороженая зелень сохраняет витамины.