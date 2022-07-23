Жара в столице, спеши к бассейну охладиться: набирают популярность водные комплексы под открытым небом

Москвичка Елена Мудрая на открытии пляжной зоны с бассейнами на Северном речном вокзале / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Знойная погода вернется в столицу в выходные. Воздух прогреется до +30 градусов! Охладиться москвичи могут возле открытых бассейнов, которые оборудованы в парках и на других городских площадках. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные варианты.

Лужники

t воды = +28˚C

Метро Воробьевы горы, ул. Лужники, 24, стр. 4

Время работы: 7:00–20:00 Цена билета: 1000–3500 рублей

Самый большой водный комплекс столицы, открытый недавно после реконструкции. 3 плавательных бассейна, 5 зон пляжного отдыха, 10 дорожек для плавания по 50 метров. Здесь можно как активно заниматься спортом, так и расслабленно отдыхать.

Чайка

t воды = +28˚C

Метро Парк культуры, Турчанинов пер., 1, стр. 3

Время работы: 7:00–22:45 — понедельник — суббота, 8:00– 20:45 — воскресенье Цена билета: понедельник — четверг — 2000 рублей, пятница — воскресенье — 2300 рублей

В «Чайке» три бассейна: олимпийский, 50 метров, малый, 25 метров и детский, совсем небольшой. Справка о здоровье нужна только для детей и людей старше 64 лет. В стоимость билета входит посещение трех бассейнов. Работает ресторан. Есть гидромассажная зона, каскадный душ, ледяная купель, соляная пещера, салон красоты, массажный салон и банный комплекс.

Сокольники

t воды = +18...+20˚C

Метро Сокольники, парк «Сокольники», Митьковский пр-д, 1, стр. 1

Время работы: 9:00–22:00 Цена билета: сеанс — 1250 рублей, весь день — 2500 рублей

Комплекс напоминает курорт — множество лежаков, ресторан под открытым небом, разве что не слышно шума прибоя. К услугам посетителей два бассейна — детский и взрослый с водой нежно-голубого цвета. Тут часто празднуют дни рождения и свадьбы — есть две огромные беседки (под названием «бунгало большое» и «бунгало маленькое»).

Алина Новикова работает спасателем во Дворце водных видов спорта / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Спорткомплекс на Ибрагимова

t воды = +28˚C

Метро Семеновская, цл. Ибрагимова, 32

Время работы: 6:45–20:15 — понедельник — суббота, 7:30– 18:45 — воскресенье Цена билета: утром 350 рублей, вечером — 450 рублей

Спортивный открытый бассейн Московского олимпийского центра водного спорта имеет восемь дорожек для плавания, его длина — 50 метров. Пускают в бассейн только людей старше 16 лет. При этом необходима справка от врача. Длительность сеанса составляет 45 минут. Никаких расслабляющих ресторанов, душей, саун — все для интенсивных занятий спортом под открытым небом.

Фили

t воды = +18...+30˚C

Метро Пионерская, парк «Фили», Филевская наб., 22

Режим работы уточняйте по телефону 8 (906) 002-54-44, из-за близости к реке бассейн иногда закрывают на время непогоды Цена билета: 500 рублей для взрослых, 250 — для детей. Сеанс — 3 часа

Бассейный комплекс на берегу Москвы-реки оборудован лежаками. Здесь есть два бассейна для взрослых — один с подогревом, второй без. Для детей сооружен и детский — с подогревом.

Речной

t воды = +20...+25˚C

Метро Речной вокзал, Ленинградское ш., 51

Режим работы уточняйте по телефону 8 (968) 872-07-20, из-за близости к акватории Москвы-реки зависит от погодных условий Цена билета: 1000– 6000 рублей

Три небольших бассейна (два взрослых, один для детей) с подогревом, прекрасной инфраструктурой возле причала № 17 на Северном речном вокзале. Рядом с пляжем — восстановленное до первоначального состояния здание Северного речного вокзала — со всеми мозаиками, лепниной и двумя скульптурами по бокам. Бассейн оборудован лежаками, по вечерам — интересная концертная программа. Из минусов — место пользуется большой популярностью, и, если даже прийти к открытию, можно не попасть.