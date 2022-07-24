Факультет успеха: на кого учились известные и богатые топ-менеджеры

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

25 июля завершается прием подачи документов в вузы. «Вечерняя Москва» выяснила, какое образование получили руководители крупных российских компаний и как это повлияло на их успех.

Самой популярной специальностью среди руководителей стала инженерия. Ее получил зампредседателя правления «Газпрома» Сергей Хомяков. Он окончил Ленинградский электротехнический институт.

Также успешным топ-менеджером с инженерным образованием стал заместитель генерального директора «Росатома» Иван Каменских — он окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

На втором месте в рейтинге расположились экономисты. Например, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов имеет степень кандидата экономических наук.

На третьем месте среди топ-менеджеров — финансовое образование. Так, успешный финансист Павел Власов долгое время работал в банковском секторе.

— В связи с международной обстановкой наше государство будет вкладываться в инженерные специальности, — говорит эксперт в области образования Андрей Лукутин. — Нам нужны химики, физики, айтишники, технологи. Обучаться на инженера перспективно и выгодно. Гарантирован стабильный доход.