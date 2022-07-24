Мы везем с собой кота: как подготовить питомца к длительной поездке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

19 июля Минтранс напомнил о правилах перевозки животных в поездах, автобусах и самолетах. Однако многие туристы предпочитают путешествовать с питомцами и на своих машинах. Ветеринарный врач Вадим Кравченко рассказал «Вечерней Москве», как подготовить животное к предстоящей поездке, чтобы она стала для него комфортной и безопасной.

Во время любой поездки животное сталкивается с непривычной средой и новыми ощущениями. Если ваш подопечный еще ни разу не отправлялся в путешествие, то не стоит спешить и сразу уезжать с ним за тысячу километров от дома — нужно дать ему возможность привыкнуть.

— Кошки и собаки по-разному реагируют на смену обстановки. Первые вообще очень чувствительны, поэтому могут просто не пережить длительную поездку. Очень важно для начала попробовать отвезти питомцев на небольшие расстояния, например на дачу, и посмотреть, как они реагируют, что их особенно беспокоит, — отметил эксперт.

А для того чтобы животному было комфортно, важно создать все необходимые для него условия в автомобиле.

Усатый пассажир

Очень часто из-за стресса животные начинают беспокойно бродить по автомобилю и создают аварийную ситуацию.

— Лучше всего размещать их на заднем сиденье. Для кошки стоит постелить пеленку и приобрести небольшую мягкую кровать или разместить животное в просторной переноске. А на собаку нужно обязательно надеть шлейку с ремнем, который фиксируется на ремне безопасности автомобиля, — рассказал Кравченко.

Важно давать питомцу как можно больше воды. Из-за стресса он может испытывать сильную жажду. Дайте животному его любимые игрушки. Это успокоит и отвлечет четвероногого. В случае необходимости дайте лекарства от укачивания — их можно приобрести в любом зоомагазине. Не забывайте периодически останавливаться, чтобы дать животному возможность отдохнуть.

Для поездки нужно собрать аптечку, где будут витамин B6 (нейтрализует последствия отравления и некоторых укусов) и липкие бинты, чтобы питомец не снял и не проглотил их.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Лапы и хвост не документы

Отправляясь с животным за границу, важно учесть несколько тонкостей.

— В странах СНГ достаточно предъявить ветеринарный паспорт и ветеринарное свидетельство № 1, которое можно получить в любой ветеринарной клинике. Однако в Белоруссии и Казахстане также нужно иметь при себе сертификат Таможенного союза формы № 1, который выдается при наличии всех прививок, — отмечает ветеринар.

Отправляясь в дальнее зарубежье, например в Турцию, вам нужно оформить сертификат международного образца 5а, который можно получить в территориальном управлении Россельхознадзора.

Чип для Дейла

Вопрос, чипировать животное или нет, зависит часто от того, нужно ли это в той или иной стране. Так, в некоторые государства вас могут просто не пропустить с нечипированным животным. Чип — это своего рода паспорт, который позволяет идентифицировать и установить происхождение животного. На специальных таможенных пунктах для проезда с животными сотрудники подносят сканер к месту, куда установлено микроустройство, и на приборе высвечивается информация о здоровье четвероногого. Там же написано, кому животное принадлежит.

— Чипирование абсолютно безопасно. Оно также помогает хозяину в случае пропажи питомца быстро найти его. Провести процедуру можно в сертифицированной ветеринарной клинике и только при наличии всех прививок. У собак — от бешенства, от чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, лептоспироза, парво- и аденовирусных инфекций. А у кошек — прививки от бешенства и панлейкопении, — уточняет врач.