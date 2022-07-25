Как оформить дачный дом в собственность

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Правительство РФ упростило и продлило дачную амнистию до 1 марта 2031 года, правда, с некоторыми дополнениями. «Вечерняя Москва» выяснила, какие изменения теперь ждут москвичей.

Многие владельцы загородных домов не регистрируют на них право собственности, чтобы не платить налоги. И в таком случае участок и строения юридически никому не принадлежат. То есть через них по закону можно, например, построить дорогу и не компенсировать жильцу ущерб за снос жилища. Доказать, что это твое имущество, сложно. Нужно обращаться в суд. Совершить с ним сделку — подарить, продать или завещать — нельзя.

Именно для разрешения таких ситуаций в стране в 2006 году упростили процедуру регистрации участка. Оформить право собственности на дом, узаконить границы участка тогда стало возможно, минуя длительные проверки. Суды перестали заваливать бумагами и доказательствами, что участком владели дольше 15 лет. Упрощенный порядок оформления прав действует на участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года (даты принятия Градостроительного кодекса).

— Закон о дачной амнистии позволил все процедуры сделать быстрее и проще, — поясняет юрист Алена Сергеева. — Границы участка оформляют по факту — там, где проходит забор. Обращаться с эти вопросом можно в офисы госуслуг «Мои документы».

По словам эксперта, достаточно одного похода в МФЦ или Росреестр при наличии всех необходимых документов. Предоставить надо будет удостоверение личности, технический план, документ о предоставлении земли (акт, решение).

— Если говорить о постройках, то они должны соответствовать дачным домикам и хозблокам. Никакие многоэтажки под амнистию не попадут, — предупреждает юрист. — Жилой дом, в отличие от дачного, должен соответствовать необходимым требованиям по расположению, коммуникациям, конструкциям.

Раньше дачная амнистия позволяла зарегистрировать садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. Поправки же позволили в упрощенном порядке оформлять право собственности на дом на землях под индивидуальное жилищное строительство и на участках для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Алена Сергеева добавляет, что в новой редакции этим законом могут воспользоваться наследники предыдущих владельцев земельных участков. Надо только представить свидетельство о праве на наследство.