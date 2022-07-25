Найти свое призвание: более тысячи московских школьников смогут определиться с будущей специальностью

Инженер-программист и эксперт дисциплины на чемпионате рабочих профессий «Время первых» Александр Каверзин (справа) проводит инструктаж по работе с оборудованием для участника конкурса Даниила Васильева / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

25 июля открылся чемпионат рабочих профессий «Время первых». «Вечерняя Москва» в преддверии конкурса встретилась с участниками, проходящими подготовку к дисциплинам.

Молодой специалист Даниил Васильев стоит у стойки числового программного управления фрезерным станком. Это устройство — так называемый мозг аппарата. Именно здесь задается программа по работе с материалом. Слева от стойки — фрезерный обрабатывающий центр. В барабане устройства фиксируется материал, который затем поступает внутрь центра и зажимается в тисках. Над ними — шпиндель (основной рабочий узел фрезерного станка. — «ВМ»), с помощью которого обрабатывается металл.

В числе конкурсантов дисциплины «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Даниил слушает инструктаж по работе с оборудованием, чтобы адаптироваться к устройству до выполнения задания.

— Мне уже приходилось трудиться на таких станках. Они удобны в эксплуатации, поэтому работа на них приносит удовольствие, — рассказывает Даниил Васильев. — Однако задания, которые нам дадут, будут с изюминкой, а время — ограничено. Важно освежить знания, чтобы не растеряться.

На площадке, расположенной в Московском государственном образовательном комплексе, инструктаж проводит инженер-программист «Ростеха» Александр Каверзин.

— Все задания организаторы держат в секрете, — говорит Александр Каверзин. — На первом модуле, который продлится четыре часа, ребятам предстоит максимально точно изготовить деталь по предложенному им чертежу.

Еще одну, менее сложную — в рамках второго модуля, который продлится полтора часа. На третьем этапе участники соберут детали в единое целое.

Всего около 30 конкурсных номинаций помогут участникам определиться с направлением своего развития. Будет ли это эксплуатация беспилотных летательных аппаратов или инженерный дизайн.

— С помощью чемпионата «Время первых» мы хотим подчеркнуть престиж и важность рабочих профессий, ведь руками этих людей создается техника, известная во всем мире, — сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов. — Поэтому в этом году мы впервые пригласили к участию школьников и студентов, чтобы талантливая молодежь смогла увидеть в деле уже состоявшихся профессионалов, познакомиться с тонкостями их ремесла и попробовать ту или иную специальность на себе.

Москва продолжает оставаться крупнейшим промышленным центром высоких технологий нашей страны.

— Мы понимаем, что предприниматели нуждаются в рабочих кадрах, способных трудиться на современном оборудовании. Поэтому все большее количество учреждений среднего профессионального образования вводит дисциплины, востребованные сообществом, — сказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Он добавил, что в последние пару лет снизился поток трудовой миграции в столицу и возникла необходимость дополнительного обучения москвичей рабочим профессиям, но на более высоком уровне.

— Нам необходимо быстрое развитие собственных производств. Поэтому специалисты, владеющие рабочими профессиями, в современных реалиях окажутся чрезвычайно востребованы, — подытожил Владимир Платонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Антонцев, председатель Московской федерации профсоюзов:

— Никто не знает, как будет развиваться экономика и какие потребности будут у общества в будущем. Давайте вспомним, как все начиналось. Сначала нам не хватало бухгалтеров, потом юристов. Сейчас очевидно, что в стране наступает время промышленности. Без рабочих высококвалифицированных кадров нам не обойтись. Москва, в которой появляются новые дороги и здания, хорошеет благодаря рабочим. И сфера услуг тоже развивается благодаря им. На самом деле их труд будет востребован при любой конъюнктуре экономики.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным МТПП, около 20 процентов столичных выпускников заинтересованы в получении рабочих профессий. В этом году дипломы получили около 21 000 молодых специалистов. Средняя зарплата токаря в Москве составляет около 86 000 рублей, наладчика станков с программным управлением — 110 000, а шлифовщика доходит до 117 000.