Фото: Пресс-служба фестиваля «Гуляй-город»

30 июля 2022 года в поселке Песоченка городского округа Чехов Фонд святителя Василия Великого совместно с администрацией городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грандов проведет иммерсивный фестиваль «Гуляй-город», посвященный 450-летию Молодинской битвы — одного из величайших сражений в истории России, не уступающего по своему геополитическому значению выдающимся победам русского оружия, таким как Ледовое побоище», Куликовская битва, Полтавская битва, а также ключевые сражения Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Гуляй-город»

Культурно-историческая программа фестиваля погружает гостей и участников в атмосферу времен Руси XVI века. Здесь вместо городских стен покой символично охраняет «Гуляй-город», ведь именно благодаря победе в битве при Молодях Московское государство смогло на 20 лет прекратить набеги на свои земли. Фестиваль позволит гостям окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории и познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, черпающими вдохновение в вековой истории России и ее фундаментальных ценностях.

В программе фестиваля запланировано проведение театрализованной военно-исторической реконструкции, национальные забавы, лекторий, торговые ряды и ярмарка изделий современных дизайнеров, концертная программа с участием современных фолк-исполнителей. Масштабная застройка фестиваля — более 30 га — сможет принять до 50 000 участников, в том числе и детскую аудиторию. На территории предусмотрены детские исторические и современные аттракционы, мастер-классы, большой фудкорт и квест с элементами ориентирования на местности, подвижными заданиями и призами. Самым масштабным элементом фестиваля станет кулачный стеношный бой, в котором будут одновременно противостоять 500 на 500 человек. Это старинная русская народная забава, которая заключается в кулачной схватке двух линий («стенок») между собой.

В завершение вечера гостей фестиваля ждет шикарный фейерверк. Хедлайнером фестиваля станет группа «25/17». Также на сцене выступят: SHAMAN, Zventa Sventana, группа «Калинов Мост», OLIGARKH, Сергей Старостин, «Ярилов Зной», Hodíla ízba, группа «Фолк-Артель», группа «Русский акцент», Варвара Котова, Полюшка, фолк-группа «Груня» и другие.

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, в рамках которого данный фестиваль может стать центральной площадкой популяризации русских традиций. Председатель Московской областной думы Игорь Юрьевич Брынцалов отметил, что фестиваль «Гуляй-город» — это «не просто яркое и масштабное мероприятие, а знаковое событие для Подмосковья и всей страны: Молодинская битва определила ход истории нашего государства. 450 лет назад была одержана одна из ключевых побед в истории за суверенитет Российского государства».

— В этом многодневном кровопролитном сражении 20 тысяч русских воинов разбили 120-тысячное войско крымского хана, который шел захватить Москву, пока царь Иван Грозный воевал в Ливонии. Впервые была применена военная новинка «гуляй-город» — крепость на колесах, перед которой была бессильна татарская конница. Великая победа сделала Россию единственной наследницей территории бывшей Золотой Орды, главным государством Евразии, — еще раз подчеркнул историческую значимость Молодинской битвы председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Валерьевич Малофеев.

Фестиваль «Гуляй-город» не только познакомит с работами современных мастеров различных сфер культуры и искусства, но и даст возможность узнать много интересного об обычаях и традициях русского народа, насладиться концертной и развлекательной программами, а также провести насыщенный и познавательный субботний день всей семьей. Вход на фестиваль свободный.