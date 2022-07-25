Наилучшие доступные технологии: как научные открытия помогают заботиться об экологии в Москве

Фото: Вечерняя Москва

В июле 2014 года был принят Федеральный закон 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который сформировал базу перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ) и ввел соответствующее понятие.

Сегодня в Москве насчитывается несколько сотен действующих промышленных предприятий. На них выпускаются самолеты и автотранспорт, электронные и оптические изделия, продукты и напитки.

Одним из приоритетов является снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для этого предприятия модернизируют свои производства, постепенно переходят на новые более экологичные стандарты работы. Эффект от экологизации промышленности с учетом НДТ уже виден.

Что же такое НДТ? Это технологии производства товаров, работ и услуг на основе самых современных достижений науки и техники при наилучшем сочетании природоохранных критериев. То есть теперь от крупных производств ожидают отказа от устаревших технологий и перехода на более эффективные в экономическом плане, и при этом экологичные. Простой пример — не ремонтировать каждый раз обветшалые котельные, а переключить их нагрузку на ТЭЦ (станция, где, помимо тепла, вырабатывается электричество).

Все справочники по НДТ носят рекомендательный характер, но предприятия, которые переходят на НДТ, получают господдержку в виде льгот и субсидий.

В столице насчитывается порядка 50 крупных объектов первой категории (то есть оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду https://base.garant.ru/400167826/), которые должны перейти на наилучшие доступные технологии.

— Переход на НДТ позволит создать резерв улучшения экологической обстановки порядка 15–25 %, — озвучила данные прогнозного сценария заведующая кафедрой Инженерной экологии и охраны труда ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ, доктор технических наук Ольга Кондратьева.

— Потенциальное снижение заболеваемости населения Москвы при этом сценарии составит до 44 тысяч случаев в год для органов дыхания и до 1,4 тысячи случаев в год для сердечно-сосудистой системы и крови, — добавила эксперт.

Нефть и экология

Московский нефтеперерабатывающий завод — пожалуй, самое масштабное предприятие, которому удалось с помощью НДТ осуществить модернизацию. Больше нет смысла сравнивать и говорить: «А вот у них за рубежом лучше контролируют производства, поэтому воздух чище».

Теперь система мониторинга воздуха на Московском НПЗ полностью автоматизированная, тут никак не схитришь и не ошибешься, когда отчеты готовит машина. Специальные умные датчики контролируют качество воздуха, а для жителей установлен экран, на котором видны экопоказатели.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московский НПЗ перешел на использование в качестве топлива природного газа. Появились комплексные закрытые очистные сооружения с замкнутым циклом водопользования и автоматизированная система мониторинга воздуха.

Системное обновление уже в 2020 году позволило снизить общее воздействие предприятия на окружающую среду на 75% (по отношению к 2011 году).

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, с 2011 года успешно реализуется масштабная программа реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего промышленного предприятия Москвы. Программа направлена как на улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, так и на повышение экологической эффективности. Экологическая составляющая — одна из центральных задач модернизации, она направлена на улучшение качества окружающей среды в прилегающих районах. Срок полной реализации программы — 2025 год. В результате реконструкции уровень воздействия предприятия на окружающую среду уменьшится примерно в 4 раза. По данным экологического мониторинга, эффективность уже реализованных мероприятий позволила снизить в 2021 году средние и максимальные концентрации сероводорода в 2,3 раза по сравнению с 2011 годом (начало реконструкции на МНПЗ). Уровень обновления предприятия уже достиг 80%, а общее совокупное воздействие на окружающую среду снижено на 75 %.

Вода — только чистая

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, весомые результаты принесла и модернизация крупнейшего сектора городского хозяйства — коммунальной очистки сточных вод. Основная задача — снижение нагрузки на городские водоемы. Только от объектов Мосводоканала ежегодный сброс загрязняющих веществ сократился на 100 тыс. тонн в год с 2015 года.

Одиннадцать лет назад в АО «Мосводоканал» предложения о модернизации вызывали бурные дискуссии. Однако сейчас удалось полностью перейти на технологии нового поколения. Больше никаких сильных запахов и сомнений насчет чистоты воды.

Проживая за городом, рано или поздно наблюдаешь аварии на старых объектах. Вода начинает хлестать из-под земли, и запах разносится по поселку. Грунт перерывают, меняют что-то в системе, разводят грязь. Очистные сооружения тоже зачастую можно заметить издалека по соответствующему запаху.

В столице благодаря переходу на НДТ потенциально аварийные участки сетей выявляются заранее благодаря программе гидравлических испытаний.

Появился крупнейший в мире блок ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды мощностью 3 млн. м³ в сутки.

Запаха нет, поскольку выполнена реконструкция блоков с переходом на современную технологию с удалением соединений азота и фосфора. Источники выделения сероводорода в атмосферу — уплотнители сброженного осадка — заменены на обезвоживающие центрифуги.

Новые автоматизированные станции мониторинга атмосферного воздуха позволяют держать процесс под контролем круглые сутки.

До 2002 года грязный снег, убираемый с городской территории и проезжей части, сбрасывался в реки Москва и Яуза. В наши дни снег перерабатывается за счет подачи в снегоприемные бункеры сточной воды из городских канализационных каналов и коллекторов. При контакте со сточной водой, среднегодовая температура которой составляет 180 градусов, снег растапливается и сбрасывается обратно в канализационные каналы.

Для измельчения снежной массы и отсеивания крупного мусора в приемных бункерах установлены сепаратор-дробилки. Поскольку московские очистные сооружения благодаря НДТ высокоэффективны и экологичны, ущерб от такого снега для природы предотвращается.

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Евгений Гашо, профессор Национального исследовательского университета МЭИ, секретарь секции «Энергетика» Российской инженерной академии, один из ведущих отраслевых экспертов:

— Благодаря НДТ в Москве у нас колоссальная экономия энергии. Мы могли бы этим резервом отапливать Хельсинки, Осло, Стокгольм и Копенгаген. Но зачем? Больше экономим, больше пользы для природы и здоровья людей, поскольку нет перерасхода топлива, и в результате — меньше вредных выбросов. Город растет, но благодаря НДТ расход топлива не увеличивается, а сокращается. Модернизация с заменой теплосетей, постепенное внедрение современных энергосберегающих технологий, крупные ТЭЦ вместо отдельных котельных и электростанций дают экономию более чем 30%. Сегодня Москва энергоэффективнее, чем любой город мира.

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Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

— В Москве 5 объектов вошли в список 300, которые должны получить комплексное экологическое разрешение в срок до конца 2022 года (продлено до конца 2023-го). Эти предприятия уже ведут работу по переходу на НДТ. Например, на объекты АО «Мосводоканал» разработаны и согласованы программы повышения экологической эффективности. Всего в городе порядка 50 объектов, относящихся к первой категории, должны перейти на наилучшие доступные технологии. Это предприятия фармацевтической, пищевой, нефтеперерабатывающей, авиационной и текстильной промышленности, объекты обращения с отходами.