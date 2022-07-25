Айболит для дерева: дендролог в большом городе

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Ежегодно в Москве проводится диагностика состояния здоровья зеленых насаждений. Оценкой декоративных качеств, проверкой на наличие механических повреждений, болезней и вредителей занимаются дендрологи. В год по специальной методике они обследуют более 20 тысяч деревьев и кустарников.

Наблюдение за состоянием зеленых насаждений системно проводится с 1997 года. Сегодня это целая сеть, которая включает 130 площадок постоянного наблюдения. В их числе — скверы, парки, дворы и магистрали.

Об особенностях работы «Вечерней Москве» в интервью рассказала начальник управления дендрологии дирекции Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Марина Серякова.

— Случается, что дерево падает во время непогоды или внешне выглядит неэстетично — с сухими ветвями, точками на листьях. Что на это можно ответить?

— Обычный рабочий день дендролога проходит в разъездах по заявкам балансодержателей для натурного осмотра насаждений. Зачастую деревья, заявленные как аварийные, специалист оценивает по их состоянию и назначает лечебные мероприятия для сохранения зеленого фонда столицы.

Иногда горожане замечают на листьях каштана неприглядные рыжие пятна. Это могут быть поражения от вредителей, чаще всего от каштановой моли. В этом случае деревьям требуется лечение. Каштановая моль зимует в состоянии куколки в опавшей листве. Поэтому эффективным способом борьбы с этим вредителем является уборка листового опада вокруг пораженных каштанов.

Бывают и плодовые деревья, на которых все плоды имеют непривлекательный вид. Это повод для лечения дерева с уничтожением всех пораженных плодов, а также для принятия других мер, которых немало в арсенале дендрологов.

— Как специалисты поддерживают здоровую форму зеленых насаждений?

— Для поддержания здоровой формы проводится санитарная обрезка. Специалисты убирают сухие и сломанные ветви.

Обрезка проводится предельно аккуратно, чтобы избежать образования больших рубцов на стволе и скелетных ветвях. Срезы должны быть гладкими. Если их диаметр превышает два сантиметра, то на место среза наносится специальная краска. А вот хвойные деревья самоизлечиваются: у них после такой обрезки выделяется смола, которая затягивает все срезы, и дополнительная обработка им не нужна.

— Какие деревья самые, скажем так, удобные для города в плане ухода? Тополь, например, любит разбрасываться пухом. И нравится это далеко не всем.

— Не совсем верно делить деревья на удобные и неудобные. Многое зависит от ряда факторов. Например, от выбора места и соблюдения технологии посадки. При профессиональном уходе большинство пород деревьев в черте города успешно приживается.

Тополь, несмотря на некоторые недостатки породы, широко применяется для озеленения. Он устойчив к сложным условиям городской среды, декоративен, быстро растет, обладает защитными свойствами, вынослив в условиях перепада температуры. Значимым преимуществом тополей является их колоссальная поглотительная способность. Один тополь за вегетативный сезон поглощает 40 килограммов углекислого газа. Более того, тополиные аллеи способны задерживать до 98 процентов солнечной радиации, а также обладают сильными фитонцидными свойствами.

— Но, говорят, можно высаживать тополя без пуха?

— Есть виды тополей, которые не пылят. Например, пирамидальный, китайский, берлинский и белый. А у старовозрастных тополей бальзамических с целью предотвращения плодоношения (пыления) деревьев проводится омолаживающая обрезка.

— Какие еще деревья популярны в городе?

— В столице много лип, они привлекательны визуально, а в середине лета во время цветения приятно пахнут. Красивы и дубы. Осенью их листва окрашивается в яркие цвета.

Также в последнее время при озеленении новых территорий популярными породами являются липа мелколистная, клен остролистный, рябина, лиственница.

— Сейчас в парках Москвы можно встретить рисунки на стволах деревьях. Насколько это безопасно и полезно для зеленых насаждений?

— Рисунки на деревьях, кроме эстетической функции, позволяют продлить жизнь поврежденному дереву. Это стало возможно благодаря природоохранной акции «ПаркАрт».

Сперва специалисты обследуют деревья и выявляют те, что нуждаются в лечении. Например, под воздействием внешних факторов образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола.

Поэтому рисунки — это безопасно и даже полезно, если используется соответствующая краска, защищающая места повреждений от появления вредителей и болезней. При этом нужно учесть, что древесина на пораженном участке должна быть сухой, а его края — затянуты валиками каллюса (клетки, которые покрывают рану растения и способствуют ее заживлению — прим. «ВМ»).

Для рисования используются водонепроницаемые акриловые краски. Они сохраняют структуру дерева и образуют дополнительный защитный слой, который препятствует разрушению дерева.

Сегодня даже появился специальный термин — дендрохудожники. Некоторые рисунки совершенно как живые: идешь мимо дерева — и вдруг из дупла выглядывает семья белок.

Возможность жить среди зелени и цветов — это дар, который стоит беречь. Существуют даже программы лечения депрессии с помощью природы и садоводства. Психологи говорят: увлекаясь выращиванием растений, человек постепенно укрепляет нервную систему.

Кстати

Принять участие в акции «ПаркАрт» может каждый желающий. Акция проводится ежегодно в теплое время года на природных территориях Москвы.

Письмо со своими данными (Ф. И. О., телефон, электронная почта) и эскизом рисунка, который вы хотите реализовать, можно направить через форму обратной связи на сайте Мосприроды: https://mospriroda.ru или на почту volkovmm1@eco.mos.ru (со ссылкой на эскиз в облачном хранилище). В теме письма указать: «Заявка на участие в акции «ПаркАрт». Эскизы рисунка должны быть на природную тематику (пейзажи, животные) либо патриотическую (рисунки сказок, портреты знаменитых людей). Еще один критерий: будущий рисунок должен гармонично вписываться в природный ландшафт.