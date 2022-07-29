Столичный институт дополнительного профобразования делится лучшими практиками с коллегами из российских регионов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы активно делятся экспертизой с коллегами из регионов. Благодаря сотрудничеству появляются проекты и образовательные мероприятия качественно нового формата. Рассказываем, как партнерства и обмен опытом меняют технологии социальной работы.

Одним из приоритетных направлений развития Института дополнительного профобразования (ИДПО) выбрал развитие партнерств и региональное сотрудничество. По словам заместителя директора ИДПО Дарьи Жуковой, команда Института стремится знакомить широкий круг людей с социальной сферой, новыми практиками и исследованиями.

— В современном быстроменяющимся мире нам очень важно объединять лучшие практики, экспертов и научные разработки. Это позволит создавать социально значимые проекты, которые будут востребованы, доступны и актуальны для граждан нашей страны и, конечно, работников социальной сферы. Основной акцент мы делаем на экспертизе наших коллег, — рассказала Дарья Жукова.

Преподаватели ИДПО активно участвуют в выездных мастер-классах, лекциях, проводят вебинары для российских специалистов. Эксперты Института провели занятия в Набережных Челнах, Туле, Барнауле, Твери, Воронеже, Салехарде. Также были заключены соглашения о партнерстве с различными организациями: Российское общество «Знание», Министерство труда и социальной политики Магаданской области, Благотворительный фонд поддержки детей и укрепления семейных ценностей Екатерины Иноземцевой, Ассоциация «Народный фермер», Благотворительный фонд «Даунсайд Ап».

В рамках партнерства с Российским обществом «Знание» профессор ИДПО Лариса Сикорская провела два семинара в городе Тула. Первый был посвящен актуальной теме борьбы со стрессом через тело, мысли, эмоции и действия, а второй — креативному и критическому мышлению. Также кандидат психологических наук, доцент ИДПО Юлия Ковалева провела мастер-класс «Экспресс-методы самопомощи в ситуации стресса и внутренней фрустрации». Руководитель Центра компетенций ИДПО по развитию и обучению социальных работников Екатерина Алямкина провела антистрессовый практикум «Стресс-серфинг: от энергии стресса к ресурсному состоянию».

Благодаря партнерствам специалисты института смогли реализовать образовательные мероприятия нового формата. Например, организовать мастер-класс по сыроделию для воспитанников особого семейного центра «Формула роста». Занятие состоялось благодаря участию Ассоциации «Народный фермер». Специалисты Истринской сыроварни Олега Сироты рассказали детям об истории сыроделия, помогли ребятам сделать молочные продукты самостоятельно.

— Ассоциация «Народный фермер» способствует обучению сельхозпроизводителей, работников малых и больших хозяйств. Помогают нам в этом партнеры из Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Кроме того, мы ведем большую профориентационную работу. Организовываем совместные мастер-класс для детей, показываем и знакомим их с новыми профессиями, которые они потом могут освоить. Прививаем любовь к земле, аграрному труду, открывая тем самым новые возможности для их развития в сельскохозяйственной отрасли. В скором времени в столичном особом семейном центре «Формула роста» мы поможем обустроить уголок сыровара для профориентационной работы, также мы по-прежнему проводим экскурсии для детей на Истринской сыроварне и нашей ферме, — отметил председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

Эксперт Центра компетенций ИДПО по развитию и обучению специалистов по реабилитации, поддержке семьи и детства Снежана Танцюра разработала методическую составляющую мастер-класса для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Очень ценно, что мы смогли показать детям новую профессию, которую они в дальнейшем смогут освоить. Встреча с сыроварами открыла для особенных ребят новые возможности, в том числе в выборе своего карьерного пути, — рассказала эксперт.

Перед преподавателями института стоит задача разнообразить опыт людей с ограниченными возможностями здоровья, дать возможность почувствовать свою востребованность, научиться чему-то новому, познакомить с новыми практиками, профессиями и направлениями деятельности.

— Команда Института при участии партнеров создает социально ориентированный образовательный продукт, в разработке которого участвуют только профессионалы своего дела. Поэтому мы будем продолжать создавать и масштабировать подобные мероприятия. У нас амбициозные планы, к примеру, мы планировали организовать экскурсии на Истринскую сыроварню, где дети с ограниченными возможностями здоровья смогут узнать больше о сельской жизни, производстве продуктов, повадках и содержании животных, — добавила Дарья Жукова.

Доступ к образовательным программам ИДПО теперь открыт для слушателей из регионов. Специалисты Института делятся лучшими практиками московской социальной сферы. По словам руководителя Управления социальной поддержки населения Министерства труда и социальной политики Магаданской области Оксаны Веремеенко, сотрудничество с ИДПО позволяет узнать о новых технологиях социального обслуживания.

— В нашем регионе пока нет института повышения квалификации для работников системы социального обслуживания. В апреле коллеги из Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы приняли делегацию нашего региона для обмена опытом. Мы узнали, какие дополнительные компетенции нужны специалистам, чтобы внедрять новые направления. Безусловно, мы планируем сотрудничать с ИДПО в части повышения квалификации работников нашей системы. Есть интересные программы как по работе с гражданами старшего поколения, так и с семьями, имеющими детей. Нас также очень заинтересовало проведение кадровой оценки персонала. В этом направлении тоже будем взаимодействовать с институтом, — поделилась Оксана Веремеенко.

Сейчас представители социальной защиты Магаданской области осваивают программу ИДПО «Управленческий цикл. Основы управления».

— Мы планируем организовать практические стажировки для слушателей из регионов, приглашать к себе коллег, делиться лучшим опытом московской социальной сферы. Мы также рады, что к нам обращаются за экспертной оценкой. Работа над созданием лучших социальных услуг для граждан нашей страны – важнейшая миссия института. Мы не стоим на месте и всегда открыты новым возможностям, — подчеркнула Дарья Жукова.

СПРАВКА

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Полный перечень услуг доступен в каталоге на сайте ИДПО. По всем вопросам можно обратиться на электронную почту: ipk@mos.ru.