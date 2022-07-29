Студенты столичного центра сопровождаемого проживания поделились опытом с воспитанниками магаданских учреждений

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Студенты Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» отправились в Магадан в рамках выездной Летней школы самостоятельности. Они не только увидели Дальний Восток, но и попробовали себя в новом качестве наставников для воспитанников социальных учреждений Магадана.

Столичный Центр сопровождаемого проживания открыл Летнюю школу самостоятельности, где молодые люди с ментальными особенностями могут получить необходимые навыки ориентирования в городской инфраструктуре, научиться самостоятельно составлять маршруты и находить важнейшие социальные объекты. Это поможет им максимально погрузиться в обычную повседневную жизнь и стать современными горожанами. Для наиболее самостоятельных и успешных студентов занятия Летней школы прошли на Дальнем Востоке — туда ребята из «Гурьевского» отправились для обмена опытом с местными социальными учреждениями и практики ориентирования в незнакомом им городе.

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Для студентов поездка в Магадан — не просто путешествие, а еще один этап обучения. Выезд в другой регион, который находится через несколько часовых поясов от дома, — возможность применить полученные навыки на практике. Как ориентироваться в аэропорту, найти нужную дорогу, проложить маршрут и освоиться на новом месте – все это нельзя смоделировать в учебных классах, поэтому такие выезды важны для закрепления знаний и навыков молодых людей, без должной подготовки испытывающих трудности при ориентации во времени и незнакомом месте, с планированием дел.

— Делегация из Магадана приезжала к нам в центр несколько месяцев назад. Им так понравилась наши ребята и модель их подготовки к самостоятельной жизни или с минимальной поддержкой, что коллеги пригласили нас к себе в гости. Первый раз мы проводим такую выездную Летнюю школу самостоятельности. Это уникальная возможность для наших студентов передать свой опыт, а для наших специалистов — поделиться технологиями, — говорит директор Центра сопровождаемого проживания Ирина Шпитальская.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Магадане студенты «Гурьевского» рассказали молодым людям, проживающим в учреждениях города, о своей жизни в центре, подготовке и курсах, которые они проходят. Так ребята смогли попробовать себя в новой роли наставников — они общались с магаданскими знакомыми, показывали, как ведут быт в центре, и даже научили их танцам. Закрепление практических навыков за счет помощи и обучения других — еще один способ адаптации студентов с наиболее высоким уровнем подготовки.

— Некоторые наши ребята близки к прохождению городской жилищной комиссии на получение жилья. Они передают свои знания другим ребятам с ментальными особенностями. Ты лучше всего понимаешь и усваиваешь материал, когда учишь кого-то другого, — рассказывает методист Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» Ольга Заводилкина.

Все десять дней выездной Летней школы студенты самостоятельно жили в обычных квартирах, которые им предоставили в гостях, покупали продукты и готовили еду. В программу поездки входила также обширная экскурсионная программа. Ребята познакомились с городом и его историей, посетили несколько музеев, сходили в поход на сопки, научились рыбачить и самостоятельно готовить по рецепту местных рыбаков. Впечатлений от поездки хватит надолго — ребята наперебой рассказывают о путешествии и уже планируют вернуться в Магадан снова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Больше всего мне понравился поход на сопку. Мы много гуляли по лесу, там очень красивая природа. Но медведя Степана так и не встретили. Мы поймали много рыбы, но мне запомнилась одна — корюшка. Мы ее пожарили, она такая вкусная! Теперь хочу вернуться в Магадан зимой. Море там покрывается толстым слоем льда, по нему можно даже на коньках кататься! Еще зимой хорошо корюшку через лунку ловить, — поделилась впечатлениями студентка Татьяна Белякова.

Планируется, что в рамках обмена идеями и методиками между столичными и магаданскими социальными учреждениями будут запущены совместные проекты. Первый из них — общение в социальной сети центра «ЭМО».

СПРАВКА

Столичный Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» открылся в феврале 2021 года. Это социальное учреждение для молодых людей с ментальными особенностями. В центре они получают необходимые навыки для социальной адаптации. После освоения индивидуальной программы подготовки молодые люди смогут проживать самостоятельно или с минимальной поддержкой.