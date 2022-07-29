Приемная кампания 2022: какие специальности выбирают будущие студенты и как изменилась система

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В этом году с начала приемной кампании абитуриенты подали свыше шести миллионов заявлений в российские вузы на очную форму обучения. О том, какие специальности выбирают будущие студенты и как изменилась система приема, — в материале «Вечерней Москвы».

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что на ежегодной основе в стране увеличивается число заявлений для поступления.

— По сравнению с 2021 годом, в эту приемную кампанию количество заявлений на очную форму обучения выросло на 40 тысяч, а по сравнению с 2020 годом — более чем на 1,1 миллиона. Этому, конечно же, способствует и рост доступности высшего образования, — отметил Фальков.

Популярные направления

Чаще всего абитуриенты подают заявления на:

инженерно-технические;

педагогические;

медицинские;

сельскохозяйственные направления.

— Общее число заявлений (по этим направлениям — прим. «ВМ») превысило 3,6 миллиона. Это более чем 57 процентов больше от общего числа заявлений, принятых университетами в период приемной кампании на 2022/2023 учебный год, — отметил Фальков.

В Москве и Санкт-Петербурге в 2022 году в пятерку самых востребованных среди абитуриентов специальностей вошли:

«Информационные системы и технологии»;

«Экономика»;

«Менеджмент»;

«Информатика и вычислительная техника»;

«Юриспруденция».

При этом в других российских регионах популярными оказались — «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лечебное дело».

В текущем году столичные абитуриенты чаще всего подают заявки на поступление в следующие вузы:

МИРЭА — Российский технологический университет;

Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

Финансовый университет при Правительстве РФ.

Зачисление в «одну волну»

С прошлого года в России была введена инициатива, связанная с зачислением абитуриентов «в одну волну». Подобное нововведение предоставляет больше времени абитуриенту для определения с местом учебы и подачи согласия на выбранную специальность.

Напомним, что до введения подобной инициативы студенту давали всего лишь два дня для подачи оригинальных документов в вуз. Однако в прошлом году на это была выделена целая неделя.

В 2022 году подать документы можно с 27 июля по 3 августа. Также с прошлого года у выпускников школ появилась возможность подавать заявления в пять разных вузов и выбирать до 10 направлений в каждом.

В текущем году само зачисление «в одну волну» пройдет в период с 3 по 9 августа. Помимо этого, у вузов появится возможность объявить дополнительный набор учащихся на первый курс в случае освобождения бюджетных мест. Иными словами, абитуриент может подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление, если он не был принят в вуз в рамках основного конкурса.