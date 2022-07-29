Приемная кампания 2022: какие специальности выбирают будущие студенты и как изменилась система
В этом году с начала приемной кампании абитуриенты подали свыше шести миллионов заявлений в российские вузы на очную форму обучения. О том, какие специальности выбирают будущие студенты и как изменилась система приема, — в материале «Вечерней Москвы».
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что на ежегодной основе в стране увеличивается число заявлений для поступления.
— По сравнению с 2021 годом, в эту приемную кампанию количество заявлений на очную форму обучения выросло на 40 тысяч, а по сравнению с 2020 годом — более чем на 1,1 миллиона. Этому, конечно же, способствует и рост доступности высшего образования, — отметил Фальков.
Популярные направления
Чаще всего абитуриенты подают заявления на:
- инженерно-технические;
- педагогические;
- медицинские;
- сельскохозяйственные направления.
— Общее число заявлений (по этим направлениям — прим. «ВМ») превысило 3,6 миллиона. Это более чем 57 процентов больше от общего числа заявлений, принятых университетами в период приемной кампании на 2022/2023 учебный год, — отметил Фальков.
В Москве и Санкт-Петербурге в 2022 году в пятерку самых востребованных среди абитуриентов специальностей вошли:
- «Информационные системы и технологии»;
- «Экономика»;
- «Менеджмент»;
- «Информатика и вычислительная техника»;
- «Юриспруденция».
При этом в других российских регионах популярными оказались — «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лечебное дело».
В текущем году столичные абитуриенты чаще всего подают заявки на поступление в следующие вузы:
- МИРЭА — Российский технологический университет;
- Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
- Финансовый университет при Правительстве РФ.
Зачисление в «одну волну»
С прошлого года в России была введена инициатива, связанная с зачислением абитуриентов «в одну волну». Подобное нововведение предоставляет больше времени абитуриенту для определения с местом учебы и подачи согласия на выбранную специальность.
Напомним, что до введения подобной инициативы студенту давали всего лишь два дня для подачи оригинальных документов в вуз. Однако в прошлом году на это была выделена целая неделя.
В 2022 году подать документы можно с 27 июля по 3 августа. Также с прошлого года у выпускников школ появилась возможность подавать заявления в пять разных вузов и выбирать до 10 направлений в каждом.
В текущем году само зачисление «в одну волну» пройдет в период с 3 по 9 августа. Помимо этого, у вузов появится возможность объявить дополнительный набор учащихся на первый курс в случае освобождения бюджетных мест. Иными словами, абитуриент может подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление, если он не был принят в вуз в рамках основного конкурса.