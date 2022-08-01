У лета самый яркий вкус: после шестилетнего перерыва в город возвращается фестиваль «Московское варенье»

Замруководителя Департамента торговли и услуг Александр Иванов и шеф-повар одного из столичных ресторанов Леонид Иванов (справа) накануне фестиваля сварили варенье из инжира. Александр Иванов подарил шеф-повару книгу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице стартовал фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды». Самое сладкое летнее событие охватит более 20 площадок в центре и округах города.

До 7 августа включительно гостей события уличных мероприятий «Московские сезоны» ждут разнообразные десерты из российских регионов, увлекательные мастер-классы и программа в округах. Каждая площадка «Московского варенья» получила свое тематическое оформление. Всего их шесть: ампир, крымские павильоны, средневековые замки, ярмарки во французском, русском и индийском стиле ждут гостей. Площадки украшены узнаваемыми символами сладкого события — разноцветными банками с этикеткой «Московского варенья». Всего их будет 11. Арт-объекты расписывали художники вручную.

На фестивале производители и фермеры привезли более 300 различных сортов варенья. Представлена классика: вишневое, малиновое, облепиховое, клубничное, смородиновое, повидло из яблок и груш, разнообразные конфитюры.

— Купить на площадках можно и овощные десерты: из тыквы, кабачков, а также оригинальные виды варенья — из апельсина и инжира, таежных сборов, шишек, с добавлением лаванды. Хитом фестиваля станут варенье и конфеты из гречки — их продадут на Тверской площади, — сообщили в оргкомитете фестиваля.

Еще одно фирменное сладкое блюдо лета можно отведать на площадке, расположенной на улице Хачатуряна. Здесь приготовят гречку с апельсинами. Гречневые блины можно найти на площадке на Митинской на северо-западе города. Производители и фермеры из 20 российских регионов и Казахстана удивят москвичей десертами из козьего молока, лавандовыми пряниками, арбузным медом, мороженым ручной работы, таежными чаями и эликсирами, лимонадами и другими сладостями.

Гастрономическую программу в шале представят столичные рестораны. Выпечка, рыбные и мясные супы, кулебяки по старинным рецептам, пончики, блины с соусами и начинками, вафли, овощи на гриле — блюда подобраны и для любителей сытно поесть, и для тех, кто соблюдает диету и предпочитает веганские сладости, закуски и гарниры.

К возвращению после шестилетнего перерыва самого сладкого и летнего фестиваля — «Московское варенье» — приурочили спецпроект: кинотеатры под открытым небом. Их устроят на 18 площадках. Локации в округах и одна центральная — на Тверской площади ждут всех желающих посмотреть классику отечественного кинематографа и новые ленты. Вход на сеансы бесплатный. Показывать кино на широком экране будут на протяжении всего фестиваля. Впереди полторы недели праздника солнца, чудесного настроения и десертов! Проведите эти дни на площадках «Московского варенья»!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На площадках фестиваля установят арт-объекты — банки «Московского варенья» высотой 2,5 метра. Фестиваль «Московское варенье» проводили в столице 3 года подряд — с 2014 по 2016 год. С 2017 года фестивали «Московское мороженое» и «Московское варенье» проходили под брендом «Сладкое лето». В 2016-м в городе работали 33 площадки, на которых установили 342 шале.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, министр столичного Правительства, глава Департамента торговли и услуг города:

— Легендарный фестиваль возвращается в столицу! Помимо главных десертов, варенья и джемов, на площадках можно найти деликатесы из разных регионов — мороженое, ягоды, фрукты, мед, пахлаву, чакчак, чурчхелу, рахат-лукум, орехи, полезные снеки, натуральные цукаты и многое другое. Кроме того, на площадках можно попробовать блюда национальных кухонь разных российских регионов, посмотреть кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, поучаствовать в творческих занятиях.