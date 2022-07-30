Гимн, разговоры о важном и история с 1-го класса: что изменится в российских школах в новом учебном году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во всех школах РФ с 5 сентября 2022 года начнут проводить классные часы, которые, в том числе, будут посвящены ценностям российского общества. О том, что еще нового появится осенью в российских школах, — в материале «Вечерней Москвы».

Разговоры о важном

Новый формат классных часов, который с осени появится во всех российских школах, будет называться «Разговоры о важном». На таких уроках будут обсуждаться темы, связанные с ценностями российского общества. Чтобы организовать новые классные часы, в Минпросвещения собираются провести в августе соответствующую работу с учителями.

Уроки будут проводиться в самых разных форматах: так, это могут быть обсуждения фильмов, общение с экспертами и даже квизы.

Телефоны смогут отбирать

Школы получат право отбирать у учащихся телефоны перед началом урока. Подобные решения будут приниматься индивидуально каждой школой, некоторые учебные заведения не станут прибегать к таким ограничениям.

Новые документы для поступления

В 2022 году поступающим в школу нужно предъявлять документ, удостоверяющий личность родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий его регистрацию. Однако в законе «Об образовании» прописано право на преимущественное зачисление в начальную школу для тех детей, чьи братья или сестры уже учатся в этом учебном заведении. В связи с этим в 2022 году в таком случае понадобится предоставить свидетельство о рождении брата или сестры.

Новые образовательные стандарты

Осенью 2022 года начнут действовать доработанные образовательные нормативы. В них содержится больше конкретики и уделяется больше внимания практическим навыкам учащихся. Так, если ранее на русском языке школьнику было необходимо просто принимать участие в диалоге, то теперь будет нужно, чтобы учащиеся участвовали в диалогах разных видов: обмен мнениями, побуждение к действию, запрос и сообщение информации и т. д.

Подобные изменения затронут и другие дисциплины. Обновленные государственные стандарты призваны дать детям понять, как школьные предметы помогают в реальной жизни. В частности, теперь школьников будут обучать финансовой грамотности, рассказывая, как правильно распоряжаться своими сбережениями и защищать их от преступников. Отдельных дисциплин для обучения финансовой грамотности выделено не будет — предполагается, что этому детей научат в рамках уже имеющихся программ.

Второй иностранный необязателен

Второй иностранный язык станет факультативным: его будут включать в программу по заявлениям учащихся и их родителей. Те, кто уже изучают второй иностранный язык, продолжат это делать и в новом учебном году.

Каждую неделю — гимн России

Начиная с 1 сентября в школах будет исполняться гимн России и подниматься государственный флаг. Предполагается проводить такую церемонию каждый понедельник.

История — с 1-го класса

Планируется знакомить школьников с историей, начиная с самого начала обучения. Однако в первом классе это будет не отдельный предмет: изучение истории включат в состав дисциплины «Окружающий мир». Для этого учащиеся будут посещать различные музеи и выставки.