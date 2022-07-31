Лучший выбрали без споров

Кадры из документальной ленты «Внутри снимка» Таисии Никитиной, посвященной фотокорреспонденту Евгению Халдею / Кадры из киноленты «Внутри снимка»

«Новая реальность»: так назвал международный телекинофорум, организованный союзом журналистов России. «Вечерка» на нем побывала.

Профессиональные фестивали и форумы — это возможность заинтересованным зрителям найти что-то себе по вкусу, а авторам работ — заявить о себе. Международный телекинофорум «Новая реальность» Союз журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив провел впервые в городе Туле. Форум сосредоточен на документальном кино и телепрограммах. На него прислали около 360 работ из 53 регионов России и из семи стран. Жюри выбрало лучших в девяти номинациях.

«Вечерка» побеседовала с президентом телекинофорума «Новая реальность», председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым и узнала о цели мероприятия.

— Я верю в то, что, когда все у нас наладится, когда наступит спокойная жизнь, у аудитории будет запрос на хорошее, качественное документальное кино, — озвучил свою надежду Владимир Геннадиевич. — Потому что это вариант осмысления действительности. Это уже не такая быстрая журналистская работа, как репортаж, а именно творчество, настоящее документальное кино делается иногда месяцами, иногда годами. И оно остается надолго, если не навсегда. Надеюсь, в том числе при помощи нашего фестиваля постепенно документальное кино будет возрождаться.

Президент фестиваля и председатель жюри Владимир Соловьев рассказал, что если по выбору победителей в разных номинациях велись дискуссии и споры, то ленту, достойную Гранпри, выбрали практически единодушно. Гран-при фестиваля «Новая реальность» присудили фильму Таисии Никитиной «Внутри снимка», посвященному фотокорреспонденту Евгению Халдею, который начал профессиональную деятельность в 19 лет в ТАСС и прошел Великую Отечественную войну до Берлина.

— Я получаю эту награду в день рождения одного из своих учителей — венгерского режиссера Бела Тарру. Когда мы прощались с ним, он сказал мне одну простую, но глубокую мысль: «Все хотят знать секрет, но ты должна знать, что секрет внутри тебя», — со сцены озвучила Таисия Никитина. — Сейчас я понимаю, что это, конечно, и про профессиональную идентичность, и про тот огромный культурный и исторический бэкграунд, который, по счастью, дается нам при рождении, и про весь наш опыт, наши идеи. Думаю, именно этот багаж для творческого человека сейчас очень важен.

Кадр из киноленты «Внутри снимка»

Расскажем про победителей в заявленных девяти номинациях форума.

— Что касается номинации «Короткометражный фильм», то мне кажется, что мы очень правильно сделали, расширив возможности быть представленным на форуме документальному кино, — вручая награду в этой номинации, отметил член жюри телекинофорума, секретарь Союза журналистов России и режиссер-документалист Ашот Джазоян. — Оно выступает в четырех номинациях: полнометражное, короткометражное, дебютное, операторская работа.

В номинации «Короткометражный фильм» победила лента «Прогулка над бездной» Патимата Бурзиева из Махачкалы про канатоходца Камиля Мамаева, который не боится испытывать себя на высоте. Операторскую работу отметили в ленте «История с географией. Серые монастыри» Владислава Данилова из Краснодара про трудный путь к вершинам скал. Награду за лучший дебют в документальном кино получила лента «Михаил Якушин. Первый среди первых» Ильи Шелугорова из Москвы про советского футболиста и тренера, чье имя связано с «Динамо». Лучшим же документальным фильмом признали ленту «Жесты» о «новом гуманизме» и привлечении в учреждения культуры людей с ограниченными возможностями, над которой работал Василий Богданов из Москвы.

Лучшим журналистским расследованием посчитали «По следам «скопинского» маньяка» Ольги Журенковой из Москвы. Лучшим телеинтервью — «Моя история. Стас Намин» Дмитрия Кириллова тоже из Москвы.

Лучшей информационной программой — информационный выпуск «Вести. Тверь», который представила Анастасия Налетова. Лучшая просветительская программа — «Футуграмма. Роботы» Гора Георгяна из Москвы, речь в которой идет о технологиях будущего.

Лучший репортаж — «Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова» Вероники Павловой из Чебоксар, которая рассказала про плотника Василия Бородкова, чей терем в маленькой деревне Тегешево вошел в народную энциклопедию арт-объектов. Эта история стала личной для автора, ведь у героя Вероники не было родственников, а через несколько дней после выхода репортажа герой умер, и теперь память о нем хранят видеосюжет и его автор.

Кстати, желающие ознакомиться с работами победителей и лауреатов телекинофорума «Новая реальность» смогут найти их с помощью официального сайта мероприятия.