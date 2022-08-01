Система бронирования мест в самолете поможет сделать перелет из столицы до самой западной области страны бюджетнее

Туристка Надежда Хайрутдинова ожидает в столичном аэропорту своего рейса по маршруту Москва — Калининград, чтобы отправиться в незабываемое путешествие и увидеть город, о котором ей рассказывали друзья / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 августа из Москвы в Калининград запустили новые туристические программы по сниженным ценам. Это поможет привлечь путешественников на внутренние направления.

На посадочную полосу столичного аэропорта приземляется очередной самолет с туристами. Одна из таких «крылатых птиц» неделю назад доставила в Москву из Хабаровского края Надежду Хайрутдинову.

В окне регистрации вежливые сотрудники проверяют ее документы, и она отправляется в зал ожидания. Всего через несколько часов Надежда отправится в увлекательное путешествие.

Сейчас девушка учится в университете на китаиста-лингвиста и после сдачи сессии на летних каникулах решила посмотреть страну и выбрала для себя два города — Москву и Калининград.

— Столица впечатлила меня своими достопримечательностями, — говорит Надежда Хайрутдинова. — Но впереди меня ждет еще один легендарный город. О нем мне восторженно рассказывали друзья, и я решила, что обязательно пройдусь через арки Бранденбургских ворот, загляну в Калининградский музей янтаря, возьму сувениры для близких.

Чтобы Надежда и сотни других путешественников могли слетать в регион по более низким ценам, при поддержке Ростуризма запустили туры на блоках мест регулярной перевозки. То есть в самолете для туроператоров бронируются места, которые они сами предлагают своим клиентам.

— В стоимость предлагаемых нами программ входят перелет туда-обратно, проживание, питание и экскурсии, — сообщила руководитель по связям с общественностью туроператора, реализующего программу, Ольга Иванова. — При этом отличие нашего предложения от остальных в том, что мы изначально выкупаем блоки мест, таким образом динамика цен на авиаперевозку не влияет на стоимость тура. Вылеты по пакетным турам будут осуществляться еженедельно по понедельникам до конца августа.

По данным Ассоциации туроператоров России, Калининград оказался одним из самых бюджетных направлений для отпуска на море, если вылетать из Москвы.

Отдохнуть на побережье Балтийского моря вдвоем в течение десяти дней можно в среднем за 64 тысячи рублей. А еще самую западную область России за прошлый год посетили почти два миллиона туристов. По данным АТОР, самыми популярными местами для посещения в регионе остаются Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск, Калининград, Балтийск и Янтарный.

Кроме того, отправиться в Калининград из Москвы можно и на поезде. До 26 сентября на нем можно уехать по понедельникам, вторникам и пятницам.

Помимо этого, туристы могут вылететь из Москвы в рамках пакетных туров на Байкал, Сахалин, Камчатку, в Приморский край, на Алтай, Северный Кавказ, в Карелию и в Татарстан и посмотреть красоты этих регионов за небольшую стоимость экскурсионной путевки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Ростуризма, внутренний туристический поток в стране составил 56 миллионов человек и восстановился на 90 процентов. Денежный оборот в отечественной туристической отрасли в прошлом году составил 2 триллиона рублей. Как рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, в рамках пакетного тура за 7 дней можно посмотреть регион от 26 до 32 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты:

— Инициатива по введению полностью укомплектованных туристических туров имеет большой потенциал. Она не только делает возможность путешествий доступнее, но и помогает развитию отрасли. Ведь выгодные предложения привлекают много желающих. Благодаря дополнительному введению данных туров для перелетов в Калининград мы будем развивать внутренний туризм в прекрасной стране. Этот проект необходимо расширять, чтобы туризм был доступнее и все желающие могли оценить красоты России.