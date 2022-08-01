Рекрутинговый центр подберет работу каждому

Специалист по подбору персонала центра занятости «Моя работа» Екатерина Савченко рассказывает соискателям об актуальных вакансиях компаний, а тех, кто серьезно заинтересовался предложением о работе, готовит к собеседованию и помогает им составить хорошее резюме / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В центре «Моя работа» открылся десятый рекрутинговый центр. 1 августа в службе занятости рассказали, какие вакансии предлагают москвичам.

Сегодня в службе занятости столицы работает уже десять рекрутинговых центров — это специально оборудованные места для соискателей, куда можно прийти и узнать подробнее о вакансиях конкретных компаний. В общей сложности все предприятия, открывшие такие центры, сейчас предлагают более 28 тысяч вакансий.

— Например, сеть ресторанов домашней русской кухни предлагает вакансии поваров-кассиров, техников по ремонту и эксплуатации ресторанов, поваров-заготовщиков, грузчиков, комплектовщиков заказов и других. Средняя зарплата практически по всем вакансиям составляет около 60 тысяч рублей. При этом по большинству позиций опыт работы не требуется, — рассказала специалист по подбору персонала Екатерина Савченко.

Именно к ней приходят соискатели, которые заинтересовались какой-то вакансией в сети ресторанов русской кухни.

— Я рассказываю подробнее о том, что будет входить в их обязанности, какие условия и график работы, какие есть преимущества. Например, эта сеть ресторанов обеспечивает сотрудников бесплатным питанием, первые два месяца — бесплатным проездом на транспорте, а также компенсацией оплаты жилищно-коммунальных услуг до пяти тысяч рублей, если есть московская прописка, — поделилась Екатерина Савченко.

На актуальные вакансии откликаются люди разных возрастов. По словам рекрутера, очень много молодежи. Как раз когда мы были в центре «Моя работа», к Екатерине пришел выпускник вуза Александр Кравченко.

— По профессии экономиста найти работу пока не получилось, но зарабатывать деньги нужно, поэтому я решил пойти в сеть общепита. Здесь хорошие условия, платят стипендию во время обучения, что существенно важно, — отметил он. — Очень понравился формат рекрутингового центра. Удобно и быстро.

В целом же уровень безработицы с начала этого года не только не вырос из-за ухода ряда иностранных компаний, но даже снизился. Сегодня этот показатель составляет всего 0,45 процента — самый низкий уровень в России.

— Безработными в Москве официально зарегистрированы всего около 33 тысяч человек, — сказал замдиректора центра «Моя работа» Андрей Тарасов.

При этом с компаниями, которые заявили об уходе из страны, служба занятости ведет проактивную работу. Специалисты первыми выходят на контакт с ними, предлагают варианты для трудоустройства сотрудников. Благодаря такому подходу удалось избежать роста числа безработных.

— Скажу, что в стратегиях работы зарубежных компаний наметились определенные тенденции. Во-первых, все стараются сохранить коллективы. Во-вторых, они либо передают управление российским партнерам, либо проводится ребрендинг, — добавил Андрей Тарасов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— Поддержание стабильной ситуации на столичном рынке труда, помощь горожанам, потерявшим работу, и тем, кто находится под риском увольнения, — наши приоритетные задачи. Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой потребностью в кадрах и предлагаем им открыть на базе «Моей работы» свои рекрутинговые центры, чтобы обеспечить москвичей новыми рабочими местами.