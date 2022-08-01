Практика помогает студентам обрести свое призвание

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Студенты Московского авиационного института прошли учебную практику в компании по производству адаптивной одежды и ортопедической обуви, которая является резидентом Особой экономической зоны «Технополис «Москва». 1 августа один из студентов-практикантов поделился своими впечатлениями с «Вечерней Москвой».

Как отмечает руководитель компании Галина Волкова, все годы своего многолетнего существования организация активно работает со студентами.

— Цель практики — подготовить их к реальной работе. В первую очередь студенты учатся решать корпоративные и производственные задачи в кратчайшие сроки, работать в команде и коллективе, — объясняет Галина Волкова. — Мы разработали специальную программу подготовки и раскрытия потенциала молодых талантов. Самые способные студенты получают возможность трудоустроиться.

В этом году в компании двухнедельную учебную практику прошли десять студентов Московского авиационного института. Среди них — Дмитрий Блажнов.

Студент четвертого курса пока только определяется с тем, где она планирует работать в дальнейшем. По его словам, именно производственная практика помогает сделать учащимся старших курсов окончательный и правильный выбор профессии.

— Впервые с компанией я познакомился во время экскурсии по технополису, — вспоминает молодой специалист. — Мне очень понравилось, как здесь все устроено. И поэтому, когда в институте предложили на выбор несколько организаций для прохождения практики, я не раздумывая выбрал именно ее.

Как рассказывает руководитель практики, IT-инженер Александр Максименко, студенты МАИ познакомились с деятельностью компании и увидели разные этапы производства.

— Например, поработали над технологиями дистанционного заказа обуви, телемедицины, попробовали свои силы в процессе 3D-моделирования обуви и стелек, — поясняет Максименко. — А по окончании практической части все представили свои проекты, в которых отметили основные результаты практики.

Александр Максименко убежден, что это помогло студентам оценить и выбрать те направления, в которых они планируют работать после завершения обучения.

Дмитрий Бажнов вспоминает, что каждый день практики был интересным и насыщенным. Например, его знакомство с деятельностью компании началось с работы на складе, где в обязанности студента входило формирование заказов.

— Нас много чему научили, — делится впечатлениями студент Московского авиационного института. — Объяснили, как правильно снять мерки, а это очень важно для пошива ортопедической обуви под индивидуальный заказ — эти данные затем заносятся в информационную систему. Я приобрел самые разные навыки и хороший опыт практической работы. Свою основную цель — закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения, — я достиг.

СПРАВКА

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» — драйвер новой промышленной Москвы. Цель ОЭЗ — развитие инновационной экосистемы города путем предоставления максимально благоприятных условий для размещения российских и зарубежных высокотехнологичных предприятий. Проект реализуется под руководством Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы