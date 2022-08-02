Аналитики «Авиасейлса» составили инструкцию, как сэкономить на авиабилетах за границу

Фото: предоставлено пресс-службой «Авиасейлс»

Москва — главный транспортный хаб России. Жители столицы с удовольствием этим пользуются и активно путешествуют по стране и за рубеж. В интернете существуют сотни советов, как делать это выгодно, и многие из них о том, как экономить на перелетах. Однако не все эти рекомендации действительно работают. Инструкцию по эффективному поиску дешевых авиабилетов для «Вечерки» составили аналитики платформы для поиска и покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Москвичи и правда очень много путешествуют. Кто-то ездит повидаться с родственниками, живущими в других городах, кто-то — в командировки, а другие просто с интересом исследуют Россию или хотят полежать на шезлонге у моря. При этом все стремятся путешествовать так, чтобы это не сильно било по кошельку. В ответ на этот популярный запрос интернет полнится советами о том, как туристы и организаторы командировок могут экономить на поездках. Однако не менее половины этих идей оказываются кликбейтом, не имеющим ничего общего с реальностью.

Аналитики «Авиасейлса» изучили более 400 миллионов поисковых запросов путешественников, искавших авиабилеты, и пришли к выводу, что многие распространенные советы по этой теме — всего лишь миф. Тем не менее оказалось, что сэкономить все-таки можно.

Цена билета зависит от марки смартфона

Одна из популярных идей о покупке дешевых авиабилетов заключается в том, что цена, которую вы видите, зависит от того, с какого устройства вы ведете поиск. То есть чем дороже ваш гаджет, тем выше будет стоимость перелета. Однако эксперты это опровергают: согласно статистике, марка смартфона, ноутбука или планшета, как и операционная система этих устройств, никак не сказывается на цене авиабилета.

Цена зависит от времени суток и дня недели

Другое популярное заблуждение: билеты будут дешевле, если искать их в определенное время суток (например, ночью) или на определенные дни недели (например, на субботу). Данные аналитиков говорят, что оба эти фактора не имеют влияния на стоимость перелета.

Тем не менее существует нюанс, связанный с днями недели, а точнее с ночью со вторника на среду. Дело в том, что именно в это время международные системы бронирования пересчитывают курсы валют, а значит, и цены на билеты заграничных авиаперевозчиков, согласно текущему курсу ЦБ РФ. Получается, что если курс доллара резко вырос, то до этой ночи можно успеть купить билеты по более низкой цене, а в среду она вырастет вслед за курсом.

Выгоднее всего покупать билеты заранее

Многие руководствуются этим, когда готовятся к отпуску, и поступают совершенно верно. Аналитики «Авиасейлса» добавляют, что для каждого сезона есть свой временной промежуток, когда выгодные цены заканчиваются.

Если брать полеты по России, то летом нужно успеть купить билеты за 15–25 суток до поездки. Осенние путешествия стоит планировать более заблаговременно — за 30–60 дней. Зимой, весной и с вылетом в праздники билеты и вовсе нужно покупать за 2–3 месяца до поездки. Но в целом — чем раньше, тем лучше.

Выгоднее всего брать билеты без багажа

После появления авиакомпаний-лоукостеров и дисконтных билетов у обычных перевозчиков, где скидка достигается в том числе за счет отсутствия багажа, в головах многих людей закрепилась идея, что экономичные перелеты — это перелеты, ограниченные ручной кладью. Популярность такой идеи подтверждает то, что к этой категории относится 76 процентов билетов по России, купленных с помощью «Авиасейлса».

Аналитики компании согласны, что иногда такая стратегия работает, но правда в том, что люди чаще всего склонны себя переоценивать. В конечном счете, многие сталкиваются с необходимостью докупать услугу провоза багажа к уже оплаченным билетам или оказываются в курьезной ситуации, когда вынуждены надеть на себя всю свою одежду, чтобы уместить в освободившееся пространство ручной клади подарки для родни и другие внезапные приобретения.

В первом случае итоговая стоимость перелета будет значительно дороже, чем покупка билета с включенным в него багажом. Разница в среднем составляет 29 процентов (точная цифра зависит от авиакомпании). Во втором случае вы действительно сэкономите, но перелет будет некомфортным. А если вы путешествуете с пересадкой, то неудобство будет даже хуже. Поэтому просчитывайте заранее, точно ли вы сможете обойтись без багажа, если хотите по-настоящему сэкономить на билетах.

Как не упустить дешевые билеты

Хотя многие рекомендации по поиску выгодных перелетов оказались мифами, можно повысить свои шансы купить дешевые авиабилеты, если придерживаться пары простых правил. В конце концов, цены на билеты и правда регулярно меняются. По словам аналитиков, это происходит на всех направлениях и минимум три раза для каждого билета. Вопрос в том, как не упустить выгодные изменения.

Во-первых, подпишитесь на уведомления об изменениях стоимости интересующих вас билетов, чтобы получать письма каждый раз, когда это случается. Во-вторых, если цена упала, покупайте сразу же: в 71 проценте случаев ценник не упадет еще ниже, а отрастет обратно. Особенно хорошо эта стратегия сработает для тех, кто мечтает полететь из Москвы в Стамбул, потому что на этом направлении цены меняются чаще всего, а значит, и шанс дождаться более выгодных билетов высок.

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