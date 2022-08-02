«Неочевидный вред избыточного веса»: врачи рассказали, чем могут грозить лишние килограммы

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«20 способов похудеть, чтобы понравиться ему», «Идеальная диета для идеального платья», «Худеем к лету» — интернет пестрит материалами, в которых с лишним весом борются из эстетических соображений. Хотя в вопросах похудения внешняя красота всего лишь приятный бонус, в первую очередь нормализация веса — залог вашего здоровья. Лишние килограммы часто становятся причиной развития диабета,одышки, проблем с сердцем, но под особенным ударом находятся суставы.По оценкам специалистов, каждые полкило массы тела увеличивают нагрузку на скелет на 1%. Если это кажется вам чем-то незначительным, то вспомните свои ощущения от переноски тяжестей. Например, пакетов из супермаркета. Вспомните, как напрягается опорно-двигательный аппарат, появляется одышка, как подъем по лестнице превращается в сплошной квест. Лишние килограммы работают по тому же принципу — суставы постоянно испытывают стресс и дополнительные нагрузки.

А это может привести к артритам и дегенерации хрящевой ткани суставов. К счастью, процесс этот происходит не быстро. Поэтому у вас есть все шансы, поймать болезнь в самом начале. Нужно просто быть внимательнее к сигналам, которые подает организм.Кандидат медицинских наук, врач клиники ЦМРТ Артём Леонидович Бурулёв рассказал, как обезопасить свои суставы:

Одним из главных принципов профилактики здоровья суставов является коррекция веса. Но не спешите изнурять себя диетами. Для начала поймите, а нужно ли вам вообще вносить изменения в цифрах на весах. Понять это поможет ИМТ (индекс массы тела). Рассчитать его можно с помощью простой формулы: массу тела нужно разделить на рост в квадрате. Если ИМТ меньше 25 кг/м2, то не стоит волноваться, ваш вес находится в норме. Если ИМТ выше, то стоит озадачиться правильным питанием.

Если словосочетание «правильное питание» навевает на вас мысли о пресной овсянке и безвкусной куринной грудке, то скорее всего вы давно не следили за тенденциями в здоровом рационе. Сегодня снижать вес можно без стресса для нервной системы, сохраняя меню разнообразным.Постарайтесь подходить к этому вопросу вдумчиво и осторожно. Лучшим решением будет обратиться к диетологу, который поможет разработать программу питания, подходящую именно вам.

После введения правильного питания, стоит озаботиться физическими нагрузками. И тут можно попасть в замкнутый круг: чтобы суставы перестали болеть, нужно заниматься спортом, а чтобы заниматься спортом, нужно чтобы суставы прекратили болеть. Но и тут можно найти выход: щадящая физкультура, скандинавская ходьба, плаванье. Такие активности позволят эффективно снижать вес и не перегружать колено.

Не занимайтесь самодиагностикой. Если вы испытываете боль в колене, то обратитесь к специалисту. Возможно, причина вашего дискомфорта, куда глубже, чем нагрузка на суставы из-за лишнего веса. Доктор проведет все необходимые процедуры: анализ крови и магнитно-резонансная томографию, чтобы увидеть клиническую картину полностью. Не стоит переживать, диагностика сегодня — это безопасно, безболезненно и доступно. Сделать МРТ в Москве не составит труда даже с большим весом. В настоящее время для диагностики существует больше тысячи аппаратов. Вы точно сможете найти удобный вариант, подходящий по цене и качеству.

Избавьте психику от стресса. Холодная голова и грамотные цели приведут в результату гораздо быстрее, чем паника и желание получить всё мгновенно. Помните: современная медицина позволяет, если не вылечить болезнь полностью, то продлить полноценную жизнь пациента на многие годы.

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