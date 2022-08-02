До конца года в новые квартиры по программе реновации переедут 100 тысяч москвичей

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«Вчера, 1 августа, исполнилось пять лет с момента запуска столичной Программы реновации жилищного фонда. За это время в новые квартиры переехали 65 тысяч москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу, чтобы до конца года новоселье справили 100 тысяч горожан», — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов развития столицы «Город для каждого».

Он также рассказал, что с момента старта программы уже ввели в эксплуатацию 2,6 млн кв. м. — это более 200 новостроек.

— В прошлом году мы вышли на ежегодный объем ввода в 1 млн квадратных метров. Кроме этого, в прошлом году нам удалось переселить с опережением планов на шесть тысяч человек больше, чем мы планировали, — также добавил Рафик Загрутдинов.

По его словам, реализация программы идет по графику.

— В этом году уже введено 26 домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров, всего до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров жилья. А начиная с 2025–2026 года будет пик строительства — мы сможем вводить более 3,5 миллиона квадратных метров в год. Кроме этого, на втором и третьем этапе реализации программы реновации планируется к строительству и социальная инфраструктура. Социальные, спортивные и культурные объекты, которые появятся благодаря программе реновации, будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам. Всего запланировано построить более 400 социальных объектов, — отметил Рафик Загрутдинов.

Напомним, что всего по плану до 2032 года должно быть построено более 40 миллионов квадратных метров, а к сносу предусмотрены порядка 16,4 миллиона «квадратов», то есть 5175 домов.