Северный участок Московского скоростного диаметра в границах МКАД завершат в сентябре

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Строительство северного участка Московского скоростного диаметра в границах МКАД будет полностью завершено в сентябре этого года. С открытием движения от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе завершится формирование участка МСД на северо-востоке столицы», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на выставке «Город для каждого», которая открылась сегодня в «Манеже».

Две эстакады введут на участке от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе. Первая — эстакада основного хода от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе протяженностью 2,4 км, которая станет одной из самых длинных эстакад в столице. Вторая — эстакада с проспекта Мира на Северо-Восточную хорду в сторону улицы Сельскохозяйственной. Кроме этого, достроят два моста через реку Лихоборку и Яузу и подземный пешеходный переход в районе станции МЦК Ботанический сад.

На участке от шоссе Энтузиастов до автомобильной дороги Солнцево — Бутово-Варшавское шоссе (Юго-Восточная хорда) в настоящее время ведется строительство на 9 участках, еще по одному ведется проектирование. А в 2023 году планируется завершить строительство Юго-Восточной хорды (Южный участок МСД), связывающей шоссе Энтузиастов с Варшавским шоссе.

Московский скоростной диаметр протяженностью 68 км станет самой длинной бессветофорной магистралью Москвы с севера на юг города. Трасса объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей, — также добавил Рафик Загрутдинов.