Как ухаживать за кожей в 50+

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Кожа лица после 50 лет нуждается в особом уходе. Врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала «Вечерней Москве», как сохранить молодость и красоту на долгие годы.

По ее словам, важно ухаживать за кожей не только внешне, но и внутренне. Правильное питание, витамины и заместительная гормональная терапия помогут сохранить красоту кожи лица как можно дольше.

— За кожей лица после 50 лет нужно ухаживать более тщательно. В этом возрасте чаще всего у женщин наступает климакс. Гормоны резко падают и качество кожи значительно снижается. Во-первых важно пойти к своему гинекологу и поговорить о заместительной терапии. Если она возможна, то качество кожи будет хорошим намного дольше. Также необходимо сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и аминокислот. В этом женщине поможет нутрициолог. Важно поддерживать себя изнутри. Я рекомендую здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и большое количество кислорода. Капельницы с глутатионом и гепатопротекторами курсами отлично справятся с поддержанием здоровья кожи в зрелом возрасте, — пояснила врач.

Собеседница «ВМ» отметила, что правильные косметологические процедуры позволят женщине после 50 лет иметь здоровую, сияющую и красивую кожу лица. Главное, подобрать правильный уход вместе со специалистом.

— После 50 лет можно делать абсолютно любые косметологические процедуры. Я советую проходить не менее трех курсов мезотерапии и биоревитализации в год. Курс состоит из трех процедур с интервалом в одну или полторы недели. Также существуют интересные препараты, которые содержат синтетические стимуляторы стволовых клеток и с пептидами. Отмечу, что многое зависит от состояния кожи. В зависимости от того, жирная она или сухая, подбираются необходимые витаминные коктейли, — подчеркнула Егорова.

Врач предупредила, что солнце особенно негативно влияет на состояние кожи после 50 лет. Женщинам в этом возрасте лучше отказаться от загара.

— Очень важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей. Старение после 50 лет становится наиболее активным. Нужно пользоваться факторами защиты SPF 50+ на солнце, — рассказала эксперт.

Косметолог заявила, что кремы с ретинолом помогут поддерживать зрелую кожу в хорошем состоянии. Более того, необходимо помнить про сыворотку, маски и гидрогелевые патчи.

— Для возрастной кожи отлично подходят кремы с наличием в составе ретинола. Это вещество является анти-эйдж фактором. Оно способствует пролиферации клеток и снижает пигментацию. Лучше сочетать крем с сывороткой. Более того, можно активно использовать коллагеновые маски и гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз, — заключила специалист.