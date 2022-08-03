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Московский психолог назвал семь лучших способов избежать конфликтов в отношениях

Павел Гриднев
Общество
Московский психолог назвал семь лучших способов избежать конфликтов в отношениях
Фото: Pexels

Конфликт между людьми могут происходить в любой сфере. Даже среди близких друзей или родных может возникнуть камень преткновения, мешающий найти общий язык. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов подробно рассказал о принципах, которые помогут преодолеть разлад и не допустить ссоры.

Конфликты неизбежны, они случаются в семье, на работе, среди старых знакомых.

— Часто конфликты воспринимают как что-то исключительно негативное, ведь они ассоциируются с руганью, битьем посуды и угрозами разрыва отношений. Хотя на самом деле любое несовпадение является источником внутреннего роста и достижения глубокого понимания, если действительно есть желание услышать собеседника и адекватно донести свою точку зрения, — отметил специалист.

Классически выделяют пять типов поведения в конфликте:

  • уклонение — человек не видит проблемы, избегает ссор и разногласий, пытаясь сделать так, чтобы ничего не менялось;
  • уступка — собственные интересы отдаются в жертву оппоненту;
  • соперничество — получение выгоды, реализация цели любой ценой, даже в ущерб отношениям;
  • компромисс — взаимный отказ от чего-то ценного, чтобы создать баланс;
  • сотрудничество — наиболее продуктивный, но и самый сложный путь. Учитываются позиции сторон, уважительное отношение друг к другу.

— Достичь взаимовыгодного соглашения непросто. Несхожесть характеров, опыта, эмоциональной зрелости, скрытых мотивов и еще множества факторов осложняют контакт. Но есть общие принципы, помогающие договориться, — добавил психолог.

Рабочая установка

Для преодоления любого конфликта нужно хотеть его разрешения. Это порой трудоемкий процесс, требующий усилий и времени. В ваших силах придерживаться этого подхода, а все остальное — ответственность оппонента.

Равные возможности

Обозначили собственную позицию — дайте и другому сделать то же самое. В спокойном состоянии проще найти нужные слова. Часто мы не согласны и сразу хотим сделать замечание, указать на ошибку. Лучше сдержитесь — на свое мнение у вас будет время. Не стоит унижать или пытаться уязвить того, с кем имеете дело, — такая тактика не пойдет на пользу и заставит противоположную сторону защищаться.

Реальные предложения

Проявление активности — лучший показатель вовлеченности в процесс. Предлагайте конкретные варианты разрешения конфликта. Сами идеи и аргументы будут меняться, главное — показать заинтересованность.

Честность

Лукавить, юлить, утаивать информацию, в то время как нужно найти общее решение, — не лучшая затея. Если это вскроется, будут проблемы, и к вам повысится недоверие. То, что в силу каких-то ограничений не подлежит разглашению, лучше обозначить сразу, а не говорить «хорошо» и в итоге не выполнить обещанное.

Отсутствие обвинений

Упреками ничего не добиться — только того, что ваш оппонент закроется и затаит обиду. Кто виноват в случившемся — вопрос отдельный, но лучше сосредоточиться на том, что делать, а не кто виноват.

Контроль эмоций

Трудно сдержаться, когда кто-то обесценивает то, что вам дорого. Выход накипевшего разожжет взаимную неприязнь и может привести к тому, что стороны забудут, в чем суть конфликта. Рациональный взгляд всегда лучше криков и перехода на личности. Охладите голову и не реагируйте на подобные выпады.

Принятие неизбежного

Не всякий конфликт можно решить. Порой сталкиваются мировоззрения, иногда они диаметрально противоположны. Мы можем только спокойно высказаться, постараться максимально четко и ясно донести позицию. Примет ее другая сторона или нет, от нас не зависит. Если дело не пошло, не принимайте неудачу на свой счет — это часть жизни.

В Московской службе психологической помощи в течение календарного года можно пройти пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Кроме того, ежедневно проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 5 августа в 13:30 состоится онлайн-мероприятие «Семейные конфликты и пути их решения». Психолог расскажет о том, какие бывают разногласия, объяснит причины возникновения конфликтов, вместе с участниками обсудит проблемы родителей и детей.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

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